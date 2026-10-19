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400G CPO邁向量產 產業聚焦封測、熱管理與標準化三大關鍵

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DIGITIMES今日發布調查表示，400G CPO邁向量產，產業聚焦封測、熱管理與標準化三大關鍵。聯合報系資料照
DIGITIMES今日發布調查表示，400G CPO邁向量產，產業聚焦封測、熱管理與標準化三大關鍵。聯合報系資料照

AI資料中心規模呈指數級擴張，伺服器內部的資料傳輸面臨頻寬與能耗極限。DIGITIMES今日發布調查報告指出，共同封裝光學（Co-Packaged Optics；CPO）技術正加速由單通道200 Gbps向400 Gbps（每秒傳送400Gb資料）推進。產業競爭將進一步延伸至材料、封裝與測試業者的整合與研發能力，並由物理、工程、標準化三大面向決定整體生態系發展。

DIGITIMES分析師鄭敬霖提到，在物理與工程層面，進入400 Gbps時代後，若採用PAM4調變，單通道符號率將逼近200 GBaud，對應約100 GHz等級的奈奎斯特頻率，對驅動IC、調變器、光偵測器及封裝互連提出極高的頻率響應與低訊號損耗要求。在微小化封裝中，特殊應用積體電路、電子積體電路、光子積體電路、雷射光源與光纖陣列單元高度整合，異質材料的熱膨脹係數落差易造成熱應力、翹曲與位置偏移，影響耦合精度。為降低高價封裝報廢風險，業界積極將光學檢測與良品篩選前移至晶圓階段，直接在光子晶圓上進行光訊號耦合與電性驅動。

工程的熱管理與系統可靠度也成為決定CPO商業化滲透率的關鍵。CPO的散熱設計可分為晶片、封裝與模組三個層次，在三層次架構中，晶片層級須控制主動元件與雷射光源間的熱串擾；封裝層級透過低熱阻材料、熱介面材料及異質整合結構建立導熱路徑，例如引入玻璃作為材料，用於提供水平隔熱並發展大型封裝，搭配金屬導熱結構；模組層級則結合冷板、液冷系統與氣流設計導出熱量。此外，考量高度整合帶來的故障範圍擴大，系統需配置外置雷射與光學引擎冗餘，以維持營運穩定度。

在標準化方面，建立通用規格是降低跨廠商整合成本與供應鏈門檻的核心。目前以AI Scale-up網路為核心的光運算互連多源協議（Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement；OCI MSA）為首，已開始建立跨運算平台、協定與供應商的開放式光學實體層規範，並可能成為帶動CPO進入AI資料中心的主要標準，其獲得主要晶片與雲端業者支持；同時，積極推動光互連標準化的重要協議還包含：規範光學引擎介面的OIF 3.2T CPO、聚焦可插拔外置雷射光源的OIF ELSFP、統一多波長雷射參數的CW-WDM MSA，以及推動可插槽式光學引擎的Open CPX MSA。

總體而言，CPO由單通道200 Gbps邁向400 Gbps的進程，取決於光學與晶圓級封測技術的突破、資料中心熱管理與系統可靠度的完善，以及跨供應商標準化規範的收斂。具備關鍵解決方案與材料供應穩定性的業者，將在長期的AI高速互連架構中將佔據重要戰略地位。

封測 伺服器

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