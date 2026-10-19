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電信業者與台高檢簽署防詐合作意向書 公私攜手防詐欺推動高效聯防

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣電信產業發展協會19日由電信協會理事長暨台灣大董事長蔡明忠、中華電信總經理林榮賜、台灣大總經理林之晨與遠傳電信總經理井琪，與台灣高等檢察署張斗輝檢察長共同簽署「電信堵/防詐協作機制」專案合作意向書；由法務部部長鄭銘謙、國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書溫俊瑜及數位發展部副組長鍾佳蓉等官方代表見證。圖／電信協會提供
台灣電信產業發展協會19日由電信協會理事長暨台灣大董事長蔡明忠、中華電信總經理林榮賜、台灣大總經理林之晨與遠傳電信總經理井琪，與台灣高等檢察署張斗輝檢察長共同簽署「電信堵/防詐協作機制」專案合作意向書；由法務部部長鄭銘謙、國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書溫俊瑜及數位發展部副組長鍾佳蓉等官方代表見證。圖／電信協會提供

面對日益嚴峻且手法多變的詐欺犯罪，台灣電信產業發展協會19日由電信協會理事長暨台灣大董事長蔡明忠中華電信總經理林榮賜、台灣大總經理林之晨與遠傳電信總經理井琪，與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「電信堵/防詐協作機制」專案合作意向書。並由法務部部長鄭銘謙、國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書溫俊瑜及數位發展部副組長鍾佳蓉等官方代表見證，展現公私協力，團結一心展現打擊詐欺犯罪的堅定決心。

鄭銘謙與張斗輝對電信業長期投入防詐工作成果表達肯定，尤其電信業者推出物流隱碼服務，有效避免個資外流，對詐欺犯罪防治有很大助益。溫俊瑜表示，在政府「打詐新世代行動綱領」指導下，NCC積極從「源頭管理」與「技術防堵」兩大面向切入，與電信業者公私協力，落實防詐機制，非常感謝各大電信業者展現極高的效率，全力配合政策打擊詐欺。

蔡明忠首度以電信協會理事長身分出席，他致詞時表示，詐欺犯罪已成為現代社會共同面對的重要挑戰，隨著科技快速發展，詐騙手法從傳統通訊詐騙，進一步演變為結合AI生成影像、語音仿冒及跨境犯罪的複合型態，呈現科技化、集團化及隱蔽化趨勢，單靠任何一個政府機關或企業，都難以獨立解決問題，唯有透過公私協力，才能建立更完整的防詐網絡。

蔡明忠進一步提及近幾年三家電信業者的防詐成果。包括自民國96年起，累計攔阻各種簡訊詐騙訊息超過1.2億則，近年積極推動實名制簡訊應用，讓訊息來源更加透明可查；在語音方面，自民國112年著手境外語音詐騙電話攔阻，至今超過3,500萬通。

除了傳統電信服務的防詐工作，也積極投入防護軟體的開發，同時提高網路購物與交易安全，民國112年電信事業提供物流隱碼服務，保障消費者個資安全，目前已有超過5千萬個包裹是在個資隱藏的情況下，安全送達消費者手裡。電信業者也將防詐觸角伸向國際合作，開發國際共通標準的OPEN API服務，讓線上交易的身分認證方式更多元及更可信任。

面對新世代的詐欺犯罪，電信協會也將持續發揮產業溝通平台的角色，凝聚會員包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的力量，努力在保障民眾通訊隱私前提下，運用AI、大數據，進行異常訊務行為分析及即時風險辨識，強化通訊服務防詐能力，希望讓防詐措施能從過去「發現問題積極處理」的模式，逐步走向「提前辨識詐騙風險」的預防機制。

電信協會指出，今日簽訂合作意向書，最大的意義是將過去公私合作累積的經驗，進一步與台灣高等檢察署、各地方檢察署連結，建立更加即時、有效率的聯防模式。以公私協力為基礎，科技創新為力量，全民安全為目標，把這份合作的承諾，轉化為具體行動，努力建立安全、安心、安適的環境。

台灣電信產業發展協會今日與台灣高等檢察署簽署「電信堵/防詐協作機制」專案合作意向書。左二起遠傳總經理井琪、中華電信總經理林榮賜、電信協會理事長暨台灣大董事長蔡明忠、法務部部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、NCC主秘溫俊瑜。圖／電信協會提供
台灣電信產業發展協會今日與台灣高等檢察署簽署「電信堵/防詐協作機制」專案合作意向書。左二起遠傳總經理井琪、中華電信總經理林榮賜、電信協會理事長暨台灣大董事長蔡明忠、法務部部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、NCC主秘溫俊瑜。圖／電信協會提供

電信業 詐欺 鄭銘謙 中華電信 遠傳電信 蔡明忠

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