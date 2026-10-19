IFA執行長訪台 喊話台廠加入IFA 2027

2026年柏林國際消費電子展（IFA Berlin）於9月落幕，IFA Management GmbH執行長Leif Lindner 19日來台分享產業趨勢，呼籲更多台商參展IFA。他認為，中國公司確實為IFA帶來更多的創新產品，但他希望不只有陸企，而是可以說服更多來自美國、台灣、韓國、日本的公司也來參展，這樣才可以有更多元化的展會。

2026年9月舉行的IFA Berlin，共吸引來自155個國家的24萬名參觀者，以及超過2,000家參展商，規模超越前一年。現場更有超過5,200名記者、部落客及內容創作者到場參與。

Leif來台交流表示，本屆IFA展現出三項值得關注的重要趨勢：AI正逐漸融入日常產品、機器人技術加速走向實際應用，以及互聯生活正進一步發展成整合程度更高的生態系統。

在2026年IFA展會上，智慧廚房系統能依照個人需求做出回應，家用機器人可執行日益複雜的任務，而聯網技術則協助消費者更有效率地管理能源與資源；智慧家居的應用範圍也進一步從室內延伸至戶外，包括智慧灌溉、自主式機器人割草機，以及聯網戶外廚房等應用，皆展現了「智慧生活」的定義正不斷擴展。

今年共有21家台灣企業參與了2026年IFA展會，其中包括Acer、BenQ、AGI Technology等企業。

宏碁於展會中展示了AI解決方案、筆記型電腦及電競產品，宏碁董事長兼執行長陳俊聖亦於全球記者會上發表涵蓋了運算、人工智慧及電競領域的最新產品與技術，並與多位來自全球領先IT企業及平台的高階主管共同登台。

Leif表示，「我們希望可以邀請更多的台灣廠商參展，因為很重要的一點是，我們希望參展商各國之間都可以取得平衡，比如邀請更多來自台灣的新創業者加入，參加2027年IFA」。

IFA 2027將於2027年9月3日至7日於柏林舉行。

近十幾年，IFA一大重心在家電及消費性電子產品，大陸廠商積極參展，砸錢更是不手軟，以2026年展會來說，包含家電大廠海爾（Haier）、手機巨頭小米都砸下重金，在IFA場館外刊登巨幅廣告宣傳。

Leif分析，「今年中國公司參與度非常高，我當然很樂見這個情況，因為中國公司也確實為我們帶來更多的創新產品，但我希望不只有中國，而是可以說服更多來自美國、台灣、韓國、日本的公司也來參展，這樣子我們才可以有更多元化的展會」。

Leif認為，台灣具備快速開發產品及推進市場的能力，有機會在國際消費電子市場扮演更重要的角色。

此外，目前業界大多認為，歐洲產業在AI及機器人等新興科技落後於美國及中國，而在歐洲本土廠商競爭居於劣勢下，會不會進而影響到IFA展會？

對此，Leif回應，「其實我們今年有關機器人的場地已經被擠爆了，所以我們已經在想明年機器人展區，場地要進一步擴大。 」

談起歐洲機器人產業，Leif指出，其實歐洲的公司，特別是德國的一間非常有前途的新創公司，他就和亞洲公司來就工程方面合作。

Leif表示，「而我們怎麼處理歐洲在新興產業落後的問題，我們（IFA）就是把全球機器人產業裡面頂尖的企業匯聚在一起，來一起討論。超微（AMD）在加入我們這個展會之後，有表示說，他們有看到這個產業裡面的能量」。

Leif強調，IFA的角色不只是讓參展廠商可以吸引到更多客戶，也可以與許多社群進行交流，廠商可以在IFA展會上，與來自歐洲各個產業跟政策相關的關鍵意見領袖交流。

他說，「然後我們也會辦大概250場的座談會，產業的專家會來這邊分享他們的經驗，然後就可以從中得知AI、機器人產業未來發展的趨勢」。