公私攜手防詐欺 電信三雄與台高檢簽署防詐合作意向書

面對日益嚴峻且手法多變的詐欺犯罪，台灣電信產業發展協會與臺灣高等檢察署張斗輝檢察長共同舉辦「電信堵/防詐協作機制」專案合作意向書簽署儀式，將過去公私合作累積的經驗，進一步與臺灣高等檢察署、各地方檢察署連結，建立更加即時、有效率的聯防模式，以公私協力為基礎，科技創新為力量，努力建立安全、安心、安適的環境。

電信協會理事長暨台灣大哥大董事長蔡明忠偕同中華電信總經理林榮賜、台灣大總經理林之晨與遠傳電信總經理井琪與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署合作意向書，法務部部長鄭銘謙、國家通訊傳播委員會主秘溫俊瑜等蒞臨共同見證，充分展現公私協力，團結一心展現打擊詐欺犯罪的堅定決心。

鄭銘謙、張斗輝對電信業長期投入防詐工作成果表達肯定，尤其電信業者推出物流隱碼服務，有效避免個資外流，對詐欺犯罪防治有很大助益。

溫俊瑜致詞時表示，在政府「打詐新世代行動綱領」指導下，NCC積極從「源頭管理」與「技術防堵」兩大面向切入，與電信業者公私協力，落實防詐機制，非常感謝各大電信業者展現極高的效率，全力配合政策打擊詐欺。

蔡明忠以理事長身份致詞時表示，詐欺犯罪已成為現代社會共同面對的重要挑戰，隨著科技快速發展，詐騙手法從傳統通訊詐騙，進一步演變為結合AI生成影像、語音仿冒及跨境犯罪的複合型態，呈現科技化、集團化及隱蔽化趨勢，單靠任何一個政府機關或企業，都難以獨立解決問題，唯有透過公私協力，才能建立更完整的防詐網絡。

蔡明忠分享近年三家電信業者的防詐成果。例如，自民國96年起，各種簡訊詐騙訊息的攔阻累計超過1.2億則，近年更積極推動實名制簡訊應用，讓訊息來源更加透明可查；在語音方面，民國112年著手境外語音詐騙電話攔阻，至今也超過3,500萬通。

蔡明忠強調，除了傳統電信服務的防詐工作，也積極投入防護軟體的開發，同時提高網路購物與交易安全，民國112年電信事業提供物流隱碼服務，保障消費者個資安全，目前已有超過5,000萬個包裹是在個資隱藏的情況下，安全送達消費者手裡。

詐騙無國界，蔡明忠指出，電信業者也將防詐觸角伸向國際合作，開發國際共通標準的OPEN API服務，讓線上交易的身分認證方式更多元及更可信任。

面對新世代的詐欺犯罪，電信協會表示，將持續發揮產業溝通平台的角色，凝聚會員包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的力量，努力在保障民眾通訊隱私前提下，運用AI、大數據，進行異常訊務行為分析及即時風險辨識，強化通訊服務防詐能力，希望讓防詐措施能從過去「發現問題積極處理」的模式，逐步走向「提前辨識詐騙風險」的預防機制。