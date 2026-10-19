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冠西電追討900萬美元預付貨款 香港子公司獲法院核發執行命令
冠西電（2466）19日代子公司COSMO ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED公告，先前向法院聲請強制凱威智能有限公司返還預付貨款案，已接獲臺灣臺北地方法院核發執行命令，准許子公司逕向台新銀行建北分行收取債務人凱威智能之存款債權美金898萬651.63元。
冠西電指出，本案係子公司依法聲請強制返還預付貨款，目前對公司財務及業務無重大影響，後續將持續追蹤強制執行進展，並依法採取因應措施確保債權回收。
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