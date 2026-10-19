AI推升高階載板設備需求 志聖攜G2C+聯盟TPCA展新品

2026年柏林國際消費電子展（IFA Berlin）於9月落幕，IFA Management GmbH執行長Leif Lindner 19日來台分享產業趨勢，呼籲更多台商參展IFA。他認為，中國公司確實為IFA帶來更多的創新產品，但他希望不只有陸企，而是可以說服更多來自美國、台灣、韓國、日本的公司也來參展，這樣才可以有更多元化的展會。

2026-10-19 17:39