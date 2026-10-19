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光纖缺口估達1.8億芯公里 集邦：供應吃緊恐延續至2028年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

研調機構集邦（TrendForce）19日指出，預估2026年全球光纖供需缺口將達1.8億芯公里，光纖成品現貨價格年增幅達2.8倍至逾5倍，供給緊張預計至少延續至2028年，促使電信業者轉向長約採購，提前鎖定料源。

集邦表示，全球光纖供給自2025年底開始吃緊，今年產能稼動率已升至92%，庫存水位由2024年的四個月降至僅一個月，部分主要廠商訂單更已排至2027年第1季，現有產能接近滿載。

供應擴充速度則受限於上游光棒產能。光棒擴產涉及沉積設備導入與製程建置，約需18至24個月，即使業者已規劃擴產，新增產能仍需時間開出，短期難以有效填補缺口。

需求方面，集邦預估，今年全球光纖需求達5.77億芯公里，其中資料中心需求占比約18%至20%，明年將進一步提高至30%至35%。除大型雲端服務供應商持續擴建AI資料中心，晶片商與電信業者也陸續投入，帶動跨資料中心互連及高容量骨幹網路的光纖用量。

供需失衡已反映在各類光纖報價。集邦調查，資料中心內部布線使用的抗彎光纖，今年均價預估較去年成長逾5倍；用於資料中心互連與高容量骨幹網路的AI骨幹光纖，價格年增約2.8倍，電信服務使用的主流光纖報價也年增約3.7倍。

為確保供應，電信業者開始由短期採購轉向多年期合約。Verizon與Corning今年9月簽署多年期供應協議，規劃於2027至2032年間取得逾1.29億芯公里的高密度光纖與連接方案，除支援寬頻建設，也將用於連接AI資料中心的高容量骨幹網路。

集邦指出，本輪供應緊張主要來自AI資料中心新增需求，與過去電信建設周期不同。在供給難以快速增加、需求持續成長下，電信與大型基礎設施業者透過長約鎖定光纖資源的情況將更加普遍。

光纖 電信業 緊張

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