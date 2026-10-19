趨勢科技推百億日圓「日本網路韌性計畫」 強化AI時代企業資安防護

全球領先資安公司趨勢科技19日宣布規劃針對日本地區推出「日本網路韌性計畫」（Japan Cyber Resilience Initiative），旨在協助日本組織強化網路資安、降低關鍵風險曝險，並在AI時代現代化其防禦體系。此計畫除了企業組織，亦包含支援一般消費者。

近月來日本的資安挑戰正快速升溫。根據TrendAI威脅研究指出，至2026年1月至9月已有607起公開揭露的資安事件，已超過2025年全年的594起。企業個人資料外洩事件日益增加，大量敏感資訊因此外流，威脅的影響範圍已不再侷限於大型企業與關鍵基礎設施，也延伸至構成日本經濟基礎的中小型企業、供應商與服務供應商。

趨勢科技指出，該計畫將服務日本各地的組織與個人，初期重點為關鍵基礎設施、大型企業，以及其供應鏈中不可或缺的中小型企業。支援將分階段提供，並依組織需求、資格條件與可用資源客製化調整。

趨勢科技將與其在日本廣泛的通路合作夥伴、系統整合商及託管服務供應商（MSP）密切合作，以擴大計畫的觸及範圍。符合資格的組織將可透過合作夥伴免費獲得最多10天的專業服務，協助取得所需的資安專業知識與支援。

趨勢科技指出，日本資深政治領袖已將當前情勢定調為資安緊急狀態。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，日本是公司的重要基石。當支撐企業經濟、基礎設施與社區的組織和個人，面臨日益嚴峻的網路資安挑戰時，趨勢科技正匯集技術、人才與全球資安專業，協助日本強化防禦，並為網路威脅將比以往更快速的未來做好準備。

日本網路韌性計畫將為組織與個人提供六項支援，包括提出最高百億日圓的TrendAI Flex授權額度，協助符合資格的組織採用TrendAI Vision One平台以擴大防護，將分階段推出，其合格標準、額度分配與兌換條款、合作夥伴參與方式及服務內容，將於計畫推進過程中另行公布。

其次，TrendAI規劃調派前線部署工程師（FDE）與技術專家，直接與參與計畫的組織合作。FDE服務初期將優先提供給對國家基礎設施、經濟活動及相互連結的供應鏈具有重大安全意義的組織。對於中小型組織，趨勢科技將透過適當的服務模式與其合作夥伴生態系統，協助擴大計畫的觸及範圍。

另外，透過TrendAI的MDR能力與資安專業，符合資格的組織將可進一步獲得持續威脅監控、事件調查與應變等額外支援。趨勢科技旗下消費者資安TrendLife事業群在日本亦守護超過1,000萬名消費者。透過在地合作夥伴，以及為逾23萬家中小型企業服務的託管服務供應商(MSP)合作夥伴網絡，也協助保護近200萬台企業裝置。在此基礎上，TrendLife持續協助強化消費者與小型企業的安全。

針對中小企業客戶，將提供Worry-Free Business Security Services 60天免費試用。此外，TrendLife正考慮與其通路合作夥伴共同為Worry-Free系列推出新的支援方案。詳細內容將於確定後另行公布。

最後是協助小企業進行AI驅動的詐騙防護，強化LINE上的數位信任，並對消費者免費提供90天Trend Micro ScamCheck，若外洩的個人資料被利用於電話、電子郵件或其他詐騙手法，Trend Micro ScamCheck可協助使用者防範潛在詐騙。