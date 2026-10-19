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滙豐協助華碩完成首筆20億美元海外聯貸

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

滙豐銀行近期透過跨市場團隊合作，成功協助華碩（2357）在新加坡的全資子公司ASUS Global Pte. Ltd.完成總額20億美元的聯貸融資。本案是華碩成立以來首度在海外資本市場進行聯貸，深具指標性意義。滙豐憑藉集團的國際網絡與融資實力，獲華碩委託擔任本交易的全球獨家主辦行，再次展現滙豐領先業界的貸款業務平台、交易執行及分銷能力，是企業客戶最值得信賴的銀行夥伴。本次融資將提升華碩集團的流動性與財務彈性，支持其營運成長及擴張計畫。

本次交易獲得參貸銀行的熱烈支持，原本預計募集10億美元，在金融同業踴躍參貸下，最終簽約金額上調至20億美元。此結果充分反映市場對華碩業務實力及長期前景的信心，也展現滙豐協助首次進行聯貸籌資的客戶完成大規模融資的能力。滙豐銀行於本交易中擔任獨家協調行、統籌主辦行及簿記行，和融資代理行，彰顯滙豐透過亞太區團隊合作，將市場需求轉化為客戶融資成果的實力。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「我們很榮幸協助華碩完成其首筆20億美元海外聯貸融資。這項交易展現滙豐將深厚的台灣市場經驗、全球網絡及跨境融資能力相結合，為客戶提供具規模的全方位融資方案。隨著華碩拓展人工智慧伺服器及資料中心解決方案等新領域，我們期待持續支持其業務發展及全球布局。」

華碩電腦財務長暨發言人吳長榮表示：「全球正邁入AI超級周期，AI應用的需求快速攀升。華碩深耕品牌價值、凝聚創新研發能量、並與全球銷售通路與平台夥伴緊密合作，將持續完善涵蓋Cloud AI、Edge AI與Physical AI的全方位AI布局，這次聯貸獲得國際銀行團的支持，將為我們深化AI應用、拓展全球布局挹注穩健動能。在Ubiquitous AI, Incredible Possibilities的策略下，華碩將致力於落實從雲端至邊緣的AI應用，滿足全球企業用戶與個人用戶的多元需求。」

滙豐亞太區銀團貸款組主管邵熙 (Ashish Sharma) 表示：「這項交易凝聚了滙豐台灣、新加坡及香港團隊的專業力量。透過團隊對當地市場的深入了解、豐富的聯貸融資經驗及緊密合作，我們為華碩量身打造並順利執行其首筆海外聯貸，展現滙豐跨境協作及整合專業能力，協助客戶拓展全球業務。」

滙豐銀行以客戶需求為核心，從預先識別客戶融資需求，到跨境大型融資、聯貸結構設計、交易執行及分銷，提供完整的一站式服務。滙豐台灣今年首度榮獲《歐元雜誌》(Euromoney)「台灣最佳大型企業銀行」殊榮，並連續第二年獲頒「台灣最佳債券資本市場投資銀行」大獎，持續扮演台灣企業拓展海外市場的重要金融夥伴。

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