為升延攬前法官掌策略長強攻國防科技、無人機反制商機

車用電子大廠為升（2231）加速跨足國防科技及無人機反制市場，19日宣布延攬前法官、具企業法律及風險管理專業背景的張耀宇出任策略長，協助推動重大投資、策略合作及跨領域資源整合，強化集團由車用電子跨足國防科技的戰略布局。

為升表示，此次延攬張耀宇擔任策略長，主要因應產業發展趨勢及中長期營運布局，借重其司法實務、企業法律及風險管理專業，協助公司推動企業發展策略、重大投資及策略合作評估，同時強化公司治理與風險管理，提升重大專案執行效率。

張耀宇畢業於台灣大學法律學院科法所及生命科學院生命科學系，曾任台灣台北地方法院法官，目前為台北君倫律師事務所主持律師兼執行長，兼具法律及生命科學背景。此次進入為升經營團隊，將參與集團長期策略規劃。

為升原以胎壓偵測系統（TPMS）、車用感測器及電子零組件為核心業務，近年逐步擴展毫米波雷達、先進駕駛輔助系統（ADAS）及智慧交通應用，並將既有射頻、雷達及感測技術延伸至國防科技領域。

其中，無人機反制系統是為升積極發展的新業務。公司整合毫米波雷達、AI影像辨識、射頻偵測及系統整合能力，並與國際國防科技業者合作，鎖定國軍基地、重要基礎設施及警政區域聯防需求，爭取國內無人機反制設備採購商機。

基本面方面，為升今年9月合併營收2.78億元，月增24.71%、年減12.24%；前三季合併營收22.34億元，年減14.39%。上半年合併營收14.87億元，歸屬母公司稅後純益5,291.9萬元，每股純益0.39元。

展望後市，為升持續推動車用電子產品升級，同時拓展商用車ADAS及國防科技業務。隨著無人機反制需求增加，相關產品能否取得標案並進入交付階段，將是觀察公司新事業營收貢獻及後續轉型成效的重要指標。