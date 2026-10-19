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毛孩照護走向科技化、AI 化 PChome 24h購物寵物用品月銷量雙位數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

隨著毛孩逐漸融入家庭日常，寵物用品也從基本餵養與清潔，進一步走向科技化、家電化與精緻照護。依據農業部發表的最新統計，全台貓狗毛小孩登記數已突破320萬大關。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，飼主對於寵物用品的採購逐漸朝向「AI科技化寵物家用品」與「豐富戶外共遊體驗」發展，站上數據顯示，近期「寵物用品」整體銷售量較上月呈現雙位數成長。因應寵物照護需求，PChome 24h購物即日起推出「鈔省寵物周」，從平日遠端智能陪伴到假日安心出遊裝備一站備齊，打造高品質幸福共處時光。

在平日居家照顧上，忙碌的上班族多依賴科技工具實現遠端陪伴，讓毛孩在家獨處時也能維持良好生活品質。隨著智慧家電的浪潮延伸至寵物用品，PChome 24h購物統計，站上近期「自動貓砂機及配件」、「自動餵食器」與「自動飲水機」買氣持續上漲，銷售量均突破雙位數月增率，顯示科技型寵物用品需求持續升溫。隨著智慧設備逐漸進入養寵日常，PChome建議飼主選購時可從「安全防護」、「穩定與備援」、「清潔便利」、「健康數據管理」及「靜音運轉」五大機能切入，依照毛孩習慣與居家環境選擇適合產品。

隨著寵物逐漸融入家庭休閒與出遊情境，相關用品也從居家照護延伸至外出移動。針對城市散步、友善餐廳及大眾運輸等情境，可優先選擇體積適中、方便收折的寵物推車；若安排近郊自駕出遊，則可考量具防水、防刮及固定功能的車用寵物墊，兼顧毛孩乘車安全與車室清潔。

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