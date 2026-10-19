Whoscall 推「自訂來電者名稱」功能 辨識結果照用戶意思

隨著詐騙手法日新月異，信賴科技Gogolook（6902）旗下台灣市占第一的陌生來電辨識App Whoscall也持續迭代產品功能，19日宣布「自訂來電者名稱」功能於雙平台上線，強化來電辨識體驗。

開啟「自訂來電者名稱」功能後，用戶可以自行編輯來電辨識結果，若未來再接到相同電話，Whoscall 系統將會優先顯示用戶自訂的名稱，亦會連動至通話紀錄頁面，讓陌生來電不再陌生。

即日起，Whoscall用戶前往Google Play或App Store更新App後，皆可使用「自訂來電者名稱」功能。「自訂來電者名稱」從用戶熟悉的「號碼回報/查詢」流程出發，不論是用戶在通話後進行號碼回報，或開啟App透過一鍵查查詢號碼資訊後，只要開啟「自訂來電者名稱」功能，未來 Whoscall 便會優先呈現用戶自己的回報；關閉時，則顯示Whoscall系統所提供的大眾化報辨識結果。兩種結果不會同時出現在同一處，用戶可依需求選擇想看到的資訊。

自訂名稱將優先顯示於Whoscall來電辨識畫面、通話記錄、號碼查詢結果及封鎖記錄。無論是曾聯繫過的店家，或是需要留意的陌生號碼，用戶都能一眼看出來電者身分，不必只仰賴Whoscall系統所提供的辨識名稱。「自訂來電者名稱」也可視為用戶在Whoscall裡的專屬來電通訊錄，解決生活中頻繁接觸如物流、維修等短期聯絡號碼，卻不想存入私人通訊錄的痛點。「自訂來電者名稱」功能就如同隨身攜帶的通訊錄，更為自己打造客製化的防護與溝通體驗，精準掌握每一通來電。