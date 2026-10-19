Yahoo購物「AI×生態圈」搶攻雙11商機 「AI懂買」對話式導購新登場

迎戰年度最大購物檔期，Yahoo購物持續深化AI科技、OMO虛實整合與物流布局Yahoo購物19日宣布，全新對話式購物助理「AI懂買」將於10月27日、雙11暖慶開跑時正式上線，全面支援行動網頁與App，讓消費者從「搜尋商品」升級為「對話找商品」。

Yahoo購物深化和uniopen會員生活圈、OPENPOINT點數生態系與實體通路合作，帶動平台OPENPOINT發點量翻三倍、折抵金額翻倍（2026年月均對比2025年月均），7-ELEVEN超取出貨量年增三成（2026年5-9月對比去年同期）。

今年雙11前夕，從AI智慧導購、會員經營到虛實通路合作，Yahoo購物以AI科技與生態圈雙引擎，打造更貼近消費者需求的智慧購物體驗，搶攻購物旺季商機。Yahoo購物持續擴大AI在電商場景的應用，縮短消費者從「想買」到「找到適合商品」的距離。Yahoo拍賣自今年4月推出AI購物服務以來，使用AI活躍用戶提升三成，其中「AI刊登助理」使用次數更季增近一倍（2026年第3季對比第2季），AI逐步融入買賣家交易流程與體驗中。

即將新登場的Yahoo購物中心「AI懂買」購物助理深度結合龐大的結構化商品資料庫，打破傳統關鍵字搜尋限制；消費者只需說出需求、使用情境等，AI即可理解購物意圖、記住對話脈絡，透過多輪互動篩選符合需求的商品，並匹配商品規格與優惠資訊，提供推薦，幫助消費者在雙11快速找到理想好物、掌握優惠時機。

Yahoo購物已將服務延伸至生活隨行消費，推出「行動隨時取」，讓消費者在平台下單後，可於全台逾7,300家7-ELEVEN門市跨店分次領取咖啡與茶飲等；並攜手DJI、趨勢科技與ASUS等指標性品牌，結合7-ELEVEN打造線上線下OMO跨界策展。

Yahoo購物也從商品供給與交易信任雙向布局，Yahoo購物中心持續拓展民生消費與多元品類，新添GAP、HP惠普、Insta360、統一藥品、星巴克、鮮拾、義美生醫與CSD中衛等品牌進駐官方旗艦館。Yahoo拍賣則鎖定高價收藏與二手精品市場，帶動單月百萬級賣家數年增三成（2026年8月對比去年同期）。平台近期新推出「嚴選賣家鑑定好物」專區，聚焦球員卡、精品包及古董玉石等高價商品，精選導入第三方鑑定服務的賣家與商品，強化交易資訊透明度與買家信任，帶動訂單量翻倍（今年8月24日到9月30日對比去年同期），更進一步拓展高價值交易商機。