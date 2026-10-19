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友達Micro LED顯示器 成為消費者選購車款的要素
友達（2409）董事長彭双浪透露，月前會見美國車商CEO，被告知「你們（顯示器供應商）很重要！ 」。才得知友達的Micro LED顯示器，已成為消費者指定搭載的內裝。
彭双浪表示，Micro LED未來主要有兩大應用方向，一是顯示技術，二是高速資料傳輸。其中，友達已在智慧手表實現量產，接下來將加速導入車用市場，尤其近期車廠客戶態度相當積極，希望儘快採用相關技術，預期未來2至3年將有更多新應用陸續推出。
他說，今年7月赴美與汽車大廠執行長會面，以往車廠CEO根本不會見顯示器供應商。該執行長一見面就說：「你們很重要！」，原來購車者指定要買搭載友達Micro LED顯示器內裝的車款。除了汽車，友達也正與客戶討論Micro LED在IT及筆記型電腦等領域的新應用。
另外，光通訊應用也很重要，在「光進銅退」的市場需求下，共封裝光學模組（CPO）成為要角，Micro LED是選擇之一。光通訊依傳輸距離與頻寬需求不同，可採用Micro LED、Micro VCSEL或DFB雷射等技術，未來甚至可能出現混合式架構，目前尚無法斷定哪一種技術會全面勝出。端視誰能先將自家方案的缺點克服，凸顯產品的優勢，誰就有機會領先進入市場。他預期光通訊採Micro LED做為發光源技術，應該在2、3年以後量產。
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