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台灣大將電競與玩家經營延伸線下 攜 Riot 打造《特戰英豪》觀賽派對

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）持續擴大遊戲事業布局，從遊戲代理營運延伸至電競賽事、校園合作、玩家社群及大型實體活動，18日於台北流行音樂中心舉辦《特戰英豪》2026 VCT 上海冠軍賽總決賽觀賽派對，吸引超過千名玩家到場應援，創下《特戰英豪》在台觀賽派對歷年最大規模。

台灣大指出，現場透過賽事轉播、玩家互動，串聯線上遊戲與線下娛樂體驗，共同見證LOUD奪下世界冠軍。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，遊戲產業的玩家經營正從線上遊戲服務，逐步延伸至電競賽事、實體活動及社群互動。

近年台灣大積極布局遊戲事業，自2020年起陸續代理《特戰英豪》、《英雄聯盟》及《聯盟戰棋》，累計舉辦逾百場賽事、見面會等線上線下活動，持續拓展遊戲IP與玩家的互動場景，2027年台灣大將攜手Riot Games等合作夥伴回歸台北國際電玩展，集結旗下遊戲內容、轉投資事業及玩家社群經營成果，以歷年最大規模參展，持續深化遊戲事業布局。

《特戰英豪》冠軍巡迴賽（VALORANT Champions Tour, VCT）為Riot Games旗下《特戰英豪》全球電競賽事體系，匯聚各賽區頂尖戰隊競逐年度世界冠軍。根據電競數據分析平台Esports Charts統計，2025年巴黎冠軍賽最高同時觀看人數突破147萬人，展現VCT賽事的全球關注與玩家號召力。

2026年VCT冠軍賽於上海登場，匯集16支全球頂尖戰隊，角逐年度世界冠軍及總獎金225萬美元。台灣大身為Riot Games在台遊戲代理商，透過大型觀賽活動串聯全球頂尖賽事與在地玩家社群。

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