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華碩 RTX Spark 筆電 在台首波預購熱銷告捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
ASUS ProArt P14、P16強勢登場。兩款新品開放預購後反應熱烈，首波預購熱銷告捷。華碩／提供
ASUS ProArt P14、P16強勢登場。兩款新品開放預購後反應熱烈，首波預購熱銷告捷。華碩／提供

AI超算力正式進入行動時代！華碩（2357）首款搭載輝達（NVIDIA） RTX Spark超級晶片的ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）強勢登場。兩款新品開放預購後反應熱烈，首波預購熱銷告捷，展現專業市場對強大算力、高隱私性的地端 AI 設備具有強勁需求。ASUS ProArt P14（H7407BA）/ASUS ProArt P16（H7607BA）建議售價169,999起/179,999起。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，隨著 AI Agent（人工智慧代理人）快速發展，地端 AI 模型運行能力與跨工具協作整合，正逐漸成為新世代開發流程的重要核心。此次預購活動獲得眾多 AI 專業開發者與創作者熱烈響應，充分展現個人 AI 工作站市場的強勁需求與成長潛力。

全新 ASUS ProArt P14 與 ProArt P16 最高搭載 4K ASUS Lumina Pro OLED 觸控螢幕，通過 Pantone 色彩認證，峰值亮度最高達 1,600 尼特，兼具專業級視覺表現、強大 AI 運算效能與輕薄便攜設計。透過 ASUS 獨家 StoryCube、MuseTree 與 Armor EdgeAI 等多種地端 AI 模型與運算工具，協助開發者突破場域限制，加速AI創新應用落地。華碩也將持續拓展AI生態系，推進個人AI工作站的多元應用。

ASUS ProArt P14、P16搭載最高128GB統一記憶體與1 PFLOP FP4 AI算力，支援大型語言模型推論、AI代理開發與專業影像創作等高負載任務，讓使用者無論身處工作室、拍攝現場或移動途中，自主運行模型、串接工具，打造專屬AI工作流程。華碩同步提供彈性筆電訂閱方案，ASUS ProArt P14（128GB／1TB）每月13,750起、ASUS ProArt P16（128GB／2TB／4K OLED）每月14,850起，再享原廠完美守護三大服務，協助專業創作者與AI開發者靈活升級新世代設備。

華碩 筆電 Asus

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