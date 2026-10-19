超級個人電腦來了！華碩首款搭載 RTX Spark 超級晶片筆電登場

超級個人電腦終於問世，華碩（2357）19日公告，首款搭載NVIDIA RTX Spark 超級晶片的ASUS ProArt P14與ASUS ProArt P16強勢登場，預購一開放便獲得熱烈反饋，首波預購熱銷告捷，顯現市場對於RTX Spark的卓越效能十分期待，同時也代表消費者對強大算力、高隱私性的地端 AI 設備具有強勁需求。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，隨著 AI Agent（人工智慧代理人）快速發展，地端 AI 模型運行能力與跨工具協作整合，正逐漸成為新世代開發流程的重要核心，AI超算力正式進入行動時代。此次預購活動獲得眾多 AI 專業開發者與創作者熱烈響應，充分展現個人 AI 工作站市場的強勁需求與成長潛力。

全新 ASUS ProArt P14 與 ProArt P16 最高搭載 4K ASUS Lumina Pro OLED 觸控螢幕，通過 Pantone® 色彩認證，峰值亮度最高達 1,600 尼特，兼具專業級視覺表現、強大 AI 運算效能與輕薄便攜設計。透過 ASUS 獨家 StoryCube、MuseTree 與 Armor EdgeAI 等多種地端 AI 模型與運算工具，協助開發者突破場域限制，加速AI創新應用落地。華碩也將持續拓展AI生態系，推進個人AI工作站的多元應用。

ASUS ProArt P14、P16搭載最高128GB統一記憶體與1 PFLOP FP4 AI算力，支援大型語言模型推論、AI代理開發與專業影像創作等高負載任務，讓使用者無論身處工作室、拍攝現場或移動途中，自主運行模型、串接工具，打造專屬AI工作流程。