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精密智慧製造台廠 搶攻AIDC零組件及設備供應

中央社／ 台北19日電

人工智慧AI伺服器和資料中心（AIDC）等基礎建設需求強勁，帶動關鍵零組件和高階精密製程設備需求，包括電機、工具機、精密射出成型、傳動及氣動元件、機構和鈑金件、工業閥門、自動化及智慧製造等台廠，紛紛搶進AI基建、伺服器、資料中心等應用供應鏈。

產業人士分析，AI伺服器與高效能運算應用對先進製程設備投資擴大，包括對定位精度、運行速度、重複精度與穩定性的要求提升，帶動直線傳動模組、電動缸、線性馬達與奈米級定位系統等關鍵高精度零組件，以及AI伺服器和資料中心建設所需高階自動化和智慧製造設備需求強勁。

電機大廠東元積極布局模組化資料中心（ModularData Center, MDC）一站式整合方案，展望未來10年，東元董事長利明献表示，能源服務、AI基礎建設、智慧動力等領域成為發展重點，集團在資料中心工程實績累積超過1GW。

東元總經理高飛鳶指出，爭取台灣、日本、東南亞等市場AIDC商機，AIDC設備訂單持續進展，馬來西亞吉隆坡以及日本等MDC相關項目今年底將明朗，規劃在馬來西亞檳城設立MDC新廠。

傳動元件大廠上銀表示，持續受惠自動化、半導體及AI相關應用設備及基礎建設，帶動傳動元件需求，持續切入包括機櫃、散熱模組、接頭連接器等生產製造設備應用所需傳動元件產品。

上銀集團也布局製造矽光子共同封裝光學元件（CPO）光耦合元件設備所需微小型滾珠螺桿和單軸機器人產品，上銀也攜手大銀微系統布局半導體面板級封裝（PLP）整合方案，以及CPO相關精密運動控制技術。

智慧製造解決方案廠商新代科技在AI伺服器製造設備方案業績占比已達3成，布局AI伺服器分歧管銲接方案、自動化螺絲鎖附方案，也切入AI伺服器相關水冷快接頭、液冷板等製造設備應用。

工具機廠東台電子設備切入AI伺服器相關供應鏈，針對AI伺服板高精密背鑽應用，推出多軸獨立CCD設備，看好AI伺服器帶動電子設備未來2至3年持續成長。工具機廠台灣瀧澤科技也布局AI伺服器水冷系統設備，程泰集團也搶攻AI智慧製造商機。

機構件及精密鈑金供應商經寶精密jpp-KY搶攻AI伺服器機構件，鎖定高階大型量產門檻的機構件，涵蓋機櫃（Server Rack）、伺服器機殼（Server Case）、電源供應器機構件（Power Case）及水冷分歧管與CDU冷卻模組等，因應雲端資料中心對散熱與穩定供電需求，透過與泰國電源管理大廠深度策略合作，切入AI伺服器電源、機殼與機櫃的高階機構件市場。

精密射出成型機廠富強鑫加速拓展AI基礎建設等應用版圖，持續切入高階精密製造設備市場，第3季AI基建、資通訊及半導體等科技業營收占比約26.6%。富強鑫規劃第1階段投資新台幣2億元建立AI製造基地。

工業閥門供應商捷流閥業指出，受惠AI基礎設施建置帶動晶圓廠、大型資料中心與相關電力投資，半導體先進製程建廠與高科技供應鏈擴產，工業閥門在溫控、水處理、流體控制及氣體管線應用需求強勁。

氣動元件廠台灣氣立積極切入AI伺服器液冷系統用流量感測器測試，東佑達自動化科技看好AI伺服器與智慧製造升級需求，並深化共同封裝光學（CPO）對位設備及雷射加工設備。

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