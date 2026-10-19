凱基銀深化AI轉型 打造逾460項AI應用工具 全行AI應用躍升組織生產力

凱基銀行加速推動AI轉型，總經理林素真率領高階主管參與微軟Copilot高階主管體驗營，透過資料分析、知識整合、業務洞察及決策支援等實戰情境，親身體驗生成式AI如何提升管理效能與決策品質，並進一步帶動全行AI文化與應用落地。凱基銀將AI視為驅動組織轉型與提升競爭力的重要引擎，透過由上而下的推動模式及由下而上的創新實踐，持續深化AI於營運管理、知識管理及人才培育等領域的應用。

林素真表示，AI已不再只是提升工作效率的工具，而是協助企業優化決策品質、提升組織競爭力的重要夥伴。

此次高階主管體驗營聚焦「理資訊、看數字、做決策」三大AI應用情境，內容涵蓋智慧工作整理、會議重點摘要、數據分析、業務進度洞察、風險評估與決策支援等實務場景。透過親身操作與案例演練，協助主管辨識高價值AI應用場景，重新設計跨部門流程與管理模式，進一步推動營運效能提升。

凱基銀目前企業知識庫AI助理「商銀小幫手艾拉」使用率已突破8成，成為員工查詢規章制度、產品資訊及作業流程的重要工具，大幅提升資訊取得效率與知識傳承效能；今年上半年已完成5門AI基礎課程，累計超過1500人次參與，並舉辦近50場AI應用分享活動，推動AI知識與實務經驗在組織內快速擴散。

值得一提的是，員工已自主開發逾460項Copilot Agent及AI應用工具，廣泛應用於資訊蒐整、報告撰寫、流程優化、知識管理及內容生成等工作場景，有效減少重複性工作時間，將更多心力投入客戶服務、業務發展及專業判斷等高附加價值工作。

此外，凱基銀資訊團隊亦推動「星軌計畫」，將AI導入系統開發流程，從需求分析、程式設計到測試驗證等各階段，協助提升開發效率與品質。目前已有逾四成資訊相關員工於開發過程中實際運用AI，累計支援超過200項專案及需求，不僅縮短開發時間，也進一步促進技術知識傳承，為數位金融創新注入新動能。

凱基銀表示，現階段AI推動重點已從「普及化」邁向「產能化」，進一步將AI轉化為組織核心能力，制度化嵌入業務流程、管理決策與營運機制，並兼顧資訊安全、風險管理及法遵要求，建立安全可信賴的AI應用環境。透過高階主管率先參與、跨部門共同協作及全員創新實踐，逐步打造以AI驅動的智慧金融組織。