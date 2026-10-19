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經部通過神雲科技126億 於桃園市楊梅區興建新廠、建企業 AI 算力中心

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資台灣事務所19日通過神雲科技，以126.2億元於桃園市楊梅區興建新廠，並於既有竹南廠、林口廠擴增產線投，並同步建置的企業級AI算力中心。這也是神雲科技第二度申請「歡迎台商回台投資行動方案」擴大投資布局。

經濟部表示，神雲科技為神達控股子公司，以 MiTAC Computing 品牌服務全球市場，提供資料中心與企業級伺服器解決方案。近年從伺服器平台進一步走向機櫃與 AI 叢集整合，並布局OCP 開放運算架構、積極研發氣冷到液冷的散熱方案，打造涵蓋運算、儲存、網路與散熱的 AI 基礎架構，協助客戶提升整體效能，創造更高的產品價值。

經濟部表示，神雲科技規劃於桃園市楊梅區興建新廠，並於既有竹南廠、林口廠擴增產線，總投資金額約126.2億元，將新增300名本國員工。

經濟部指出，這次神雲科技投資將全面導入智慧物聯網（AIoT）、智能倉儲與物流、伺服器自動組裝及AI電腦視覺設備，大幅升級產線彈性與製造精度。同步建置的企業級AI算力中心，將支援巨量資料分析、智慧排程與數位孿生驗證，加速營運智慧化決策。

此外，全案廠房導入BIM精準施工、智慧能源管理（EMS）與太陽能發電，全力爭取美國LEED黃金級綠建築認證，落實低碳永續目標。預期投資完成後，將可擴大高階伺服器及整機櫃產品產能，並強化臺灣在全球AI產業供應鏈之戰略地位。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,830家企業約2兆8,435億元投資，預估創造17萬481個本國就業機會，其中台商方案共有368家企業投資約1兆5,484億元，帶來9萬7,136個就業機會。後續尚有14家廠商排隊待審。

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