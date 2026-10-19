神雲科技投資126億元桃園建新廠 擴大高階伺服器產能

投資台灣事務所16日通過神雲科技申請「台商回台方案」擴大投資台灣，規劃投資新台幣126.2億元，於桃園市楊梅區興建新廠，並擴增既有竹南廠、林口廠產線，擴大高階伺服器及整機櫃產品產能，預計新增300名本國員工。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，神雲科技為神達控股子公司，以MiTAC Computing品牌服務全球市場，提供資料中心與企業級伺服器解決方案。因應AI運算需求成長，近年從伺服器平台進一步拓展至機櫃與AI叢集整合，並布局OCP開放運算架構及氣冷、液冷散熱方案，打造涵蓋運算、儲存、網路與散熱的AI基礎架構。

經濟部表示，神雲科技這次是第二度申請「歡迎台商回台投資行動方案」。為深化在台高階製造布局，神雲科技規劃於桃園楊梅興建新廠，並擴增竹南、林口既有廠區產線，全面導入智慧物聯網（AIoT）、智能倉儲與物流、伺服器自動組裝及AI電腦視覺設備，提升產線彈性與製造精度。

此外，神雲科技將建置企業級AI算力中心，支援巨量資料分析、智慧排程及數位孿生驗證，加速營運決策智慧化。廠房也將導入建築資訊模型（BIM）精準施工、智慧能源管理系統（EMS）及太陽能發電設施，並以取得美國LEED黃金級綠建築認證為目標，落實節能減碳。

經濟部表示，這次投資有助神雲科技擴大高階伺服器及整機櫃產品產能，提升智慧製造能力，強化台灣在全球AI產業供應鏈的地位。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1830家企業投資約2兆8435億元，預估創造17萬481個本國就業機會。其中，「歡迎台商回台投資行動方案」共有368家企業投資約1兆5484億元，帶來9萬7136個就業機會。後續尚有14家廠商排隊待審。