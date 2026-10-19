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AI翻譯助攻 智慧點餐活動吸引外國人士體驗

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
參與者掃描「基隆有愛店家多國語言智慧點餐系統」選購伴手禮，體驗多語言購物服務。台經院／提供
參與者掃描「基隆有愛店家多國語言智慧點餐系統」選購伴手禮，體驗多語言購物服務。台經院／提供

為降低外籍人士在台生活的語言門檻，國發會持續推動雙語友善環境，結合人工智慧（AI）語音辨識及多國語言翻譯技術，讓外籍人士只要透過手機掃描QR Code，就能以熟悉的語言瀏覽菜單、取得餐點推薦，甚至與店家溝通及完成點餐，提升在台生活便利性。

國發會委託台經院15日於基隆舉辦第四場雙語體驗活動，以「基隆港灣探索：一『點』友善・美味無界」為主題，帶領在台外籍人士實際體驗基隆市政府社會處推動的「商家多國語言友善智慧服務」，透過智慧科技協助外籍消費者克服語言障礙。

此次活動共吸引30名來自菲律賓、馬來西亞、印度、德國、印尼、日本及越南等國的外籍人士參與，涵蓋數位遊牧族群及外籍師生，透過實際走訪在地商家，體驗智慧點餐及多語言服務功能。

台經院指出，參與者使用手機掃描QR Code，系統即依手機語言設定自動切換對應語言，並透過AI語音識別與多國語言翻譯理解餐點或商品資訊、與店家溝通，從「看得懂、點得到、能溝通」的實際操作中，體驗多國語言服務如何降低餐飲消費的語言門檻。

台經院引述參與者感受指出，多國語言菜單讓餐點資訊更容易理解，智慧點餐也讓參與者跟店家互動更加自在；本次活動以商家多國語言友善智慧服務為核心，從日常餐飲消費到城市探索，讓語言與科技成為連結國際人士與在地生活的橋梁，持續推動國際友善的雙語生活環境。

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