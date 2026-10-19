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英飛凌攜Wolfspeed簽8吋SiC長約 支援電動車、AI資料中心需求

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
英飛凌營運長 Alexander Gorski。公司／提供
英飛凌營運長 Alexander Gorski。公司／提供

英飛凌19日宣布，與Wolfspeed簽訂多年期8吋碳化矽（SiC）晶圓供應協議，將雙方既有合作由6吋延伸至8吋基板，支持英飛凌製造轉型。隨著電動車、再生能源及AI資料中心供電需求成長，英飛凌藉由擴大基板採購來源，提高供應彈性，並為後續擴產確保穩定料源。

英飛凌營運長Alexander Gorski表示，雙方供應合作已有20年，確保高品質且穩定可靠的8吋基板供應，是履行客戶長期承諾的關鍵。此次協議進一步擴充英飛凌8吋量產所需的供應來源，也為未來成長提供更多彈性與擴充能力。

AI資料中心正逐漸成為碳化矽功率半導體的重要需求來源。英飛凌指出，對大規模營運基礎設施的超大規模資料中心業者而言，供電鏈的電力轉換效率直接影響營運成本。在矽材料接近實際應用極限的特定電力轉換環節，碳化矽可憑藉切換效率與散熱性能，支援更高效率的供電需求。

除了AI資料中心，電動車動力系統、太陽能逆變器及工業馬達驅動系統，也持續擴大採用碳化矽。這些應用共同支撐高品質8吋基板的長期需求，推動功率半導體製造朝更大尺寸晶圓發展。

相較6吋晶圓，8吋晶圓可增加每片晶圓用於製作晶粒的面積，有助降低單位晶粒分攤的基板成本、提升製造效率。英飛凌持續採取碳化矽基板多元供應策略，其全球製造布局包括馬來西亞居林（Kulim）8吋碳化矽晶圓廠，依公司規劃，該基地將朝全球規模最大且最具競爭力的碳化矽製造基地發展。

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