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金居馬來西亞14億元擴廠 外界看2028年高階HVLP續缺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
金居董事長李思賢。記者尹慧中／攝影
金居董事長李思賢。記者尹慧中／攝影

金居（8358）日前16日公告馬來西亞預計投14億元擴廠擴充海外生產據點，外界看好HVLP高階產能持續2027-2028年持續供不應求，營運可望持續穩健成長。

金居日前公告投資計畫內容:為因應業務發展需求，於馬來西亞設立生產據點，擬對公司100%持有之子公司Co-Tech Development (Penang) Sdn. Bhd.辦理增資。預計投資金額:新台幣14億元。預計投資日期：115年第4季。資金來源：以本公司自有資金或銀行融資，採分期或一次性匯入。具體目的:因應業務發展需求，擴充海外生產據點。

金居董座李思賢日前受訪指出，看好AI帶動材料升級需求，HVLP4缺口持續擴大，公司持續差異化並推動新廠開出HVLP4產能規畫，新廠預計自2027年首季陸續開出產能，隨產品組合優化與新產能開出，有助於今年與明年營運持續挑戰新高。

金居

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