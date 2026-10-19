金居馬來西亞14億元擴廠 外界看2028年高階HVLP續缺

大立光（3008）董事長林恩平日前於法說會中指Micro LED在矽光子領域的「不太可能」，此番言論遭外界戲稱「幫友達開法會」，對此友達（2409）董事長彭双浪表示不滿，他表示，或許一開始這樣說是好玩，但此舉對公司、股東跟市場的傷害都很大，其實沒有必要。

2026-10-19 08:11