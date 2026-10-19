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因應歐盟 CRA 新規 研華攜手 DEKRA 德凱簽署 MOU

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華攜手DEKRA德凱簽署MOU，協助終端應用客戶與系統整合商從產品設計階段即導入資安要求，降低合規風險並縮短產品進入全球市場的時程。研華／提供
研華攜手DEKRA德凱簽署MOU，協助終端應用客戶與系統整合商從產品設計階段即導入資安要求，降低合規風險並縮短產品進入全球市場的時程。研華／提供

隨著歐盟《網路韌性法案》（Cyber Resilience Act, CRA）逐步進入實施階段，資安合規正成為工業設備與邊緣 AI 產品進入全球市場的重要門檻。研華（2395）宣布攜手全球領先的檢驗、檢測與驗證機構DEKRA德凱，結合雙方在工業運算、資安測試與全球認證的專業，協助終端應用客戶與系統整合商從產品設計階段即導入資安要求，加速因應歐盟CRA法規要求與IEC 62443標準等規範，降低合規風險並縮短產品進入全球市場的時程。

研華嵌入式事業群總經理張家豪出席備忘錄簽約儀式時表示：「隨著邊緣 AI 快速發展，『合規』已從產品上市前的認證程序，逐漸成為全球客戶在產品設計初期就必須考量的重要課題。透過研華的工業運算與 Edge AI 技術實力，結合 DEKRA 德凱的全球測試驗證專業，我們希望協助客戶更早掌握法規要求、降低合規風險並縮短產品上市時程，讓值得信賴的邊緣 AI 創新更有效率地進入全球市場。」

DEKRA 德凱執行長 Stan Zurkiewicz 表示：「數位信任是工業創新走向全球市場的重要基礎。隨著人工智慧與聯網技術深入製造、能源及交通領域，企業需要以可驗證的安全與資安實證，建立市場對新技術的信心。與研華的合作，結合了研華的產業應用經驗與 DEKRA 的獨立第三方測試與驗證專業。DEKRA 的角色是提供獨立、客觀的驗證依據，協助企業因應持續演進的國際要求，並建立對新技術的信任。」

研華與 DEKRA 德凱此次合作將驗證與合規專業延伸至產品開發前期，協助客戶在設計階段即釐清不同市場的法規與技術要求，提早規劃認證路徑，並於開發過程中辨識及補足潛在資安缺口。雙方合作範圍涵蓋技術與可行性評估、文件審查、認證準備、漏洞管理及安全開發支援等項目，協助客戶降低因後期設計修改所產生的時間與成本，並建立從產品概念、設計開發、測試認證到市場部署的完整合規流程。

此次合作已率先以研華工業邊緣系統 AFE-E630 通過 DEKRA 德凱獨立評估，取得IEC 62443-4-2符合性證明證書（Attestation of Conformity, AoC）。AFE-E630 是一款專為商業與工業儲能管理應用所設計的工業邊緣系統，確認其產品安全功能在評估範圍內已滿足IEC 62443-4-2:2019 Security Level 2（SL2）的相關要求。此項評估結果可為相關應用提供經驗證的產品資安基礎，並進一步支援客戶後續產品整合及系統層級的合規需求。

除既有工業應用外，研華與 DEKRA 德凱此次亦規劃將合作延伸至 AI 驅動工業系統、半導體製造、機器人、無人機和其他關鍵任務型無人系統，以及能源案場與交通等領域，加速全球市場准入。隨著 Edge AI 與實體設備加速整合，產品安全、功能安全與資安要求日益交織，雙方將結合研華的邊緣運算平台與產業應用經驗，以及 DEKRA 德凱在資安、測試與功能安全領域的專業，共同提升新一代智慧設備的安全性與可信賴度。

面對全球資安法規持續演進，研華與DEKRA 德凱將持續結合雙方專業，協助客戶更有效率地因應各市場的合規要求，降低跨國部署風險並加速產品上市，進一步支持 Edge AI 與工業智慧應用拓展全球市場。

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