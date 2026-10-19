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大立光、友達掀單模多模之爭！彭双浪：法說就法說，什麼叫開法會？

經濟日報／ 記者／王郁倫即時報導
友達董事長彭双浪呼籲不要用法會稱呼企業法說會。記者王郁倫／攝影
友達董事長彭双浪呼籲不要用法會稱呼企業法說會。記者王郁倫／攝影

大立光（3008）董事長林恩平日前於法說會中指Micro LED在矽光子領域的「不太可能」，此番言論遭外界戲稱「幫友達開法會」，對此友達（2409）董事長彭双浪表示不滿，他表示，或許一開始這樣說是好玩，但此舉對公司、股東跟市場的傷害都很大，其實沒有必要。

大立光林恩平跟友達彭双浪近期對CPO元件的談話，凸顯業界對單模光纖（Single-mode Fiber）跟多模光纖（Multimode Fiber）技術之爭看法，大立光是從CPO光纖陣列模組（FAU）角度選擇單模光纖，而友達是做MicroLED CPO光學模組，目前這類客戶多偏向多模光纖。

不過，大立光做的是 FAU光學元件，友達做的是發光模組，光學元件仍必須搭配友達這樣的發光模組廠商，彭双浪指出，「我們跟他們（大立光）應該算合作Partner，應該不是說你選了大立光就不能選友達。」

不過業界則指出，光源特性影響光纖選擇，發光元件雖然跟FAU要組裝在一起，但友達跟大立光技術陣營不同，彼此能否合作仍須看光源、光纖及耦合設計是否相容。

「法會」說法太戲謔，傷害利害相關人

另外，彭双浪指出，有幾家媒體提到友達時標題下的很聳動，引用網紅的說法，「法說就法說，什麼叫開法會？」直言希望大家要正視，或許有些人一開始沒注意到，純粹覺得好玩而引用，但這種說法對股東、對友達、對市場的傷害都很大，其實沒有必要。

林恩平短短幾字掀起CPO巨浪

林恩平被業界封為老實樹，說話一向直白簡潔，上周他在法說會中被法人提問，關於友達以MicroLED切入CPO領域，林恩平直白回應「不太可能」，認為MicroLED的多模光纖雖然比較粗，FA（光纖陣列）組裝上比較容易，但耗電更大，體積較大，傳輸效率不是這麼好，還沒有碰到客戶計畫要採用。

林恩平表示，單模光纖比較難做，但也因此大立光做FA比較有價值，不然大立光難以凸顯競爭力。

不過，Credo上周也發表最新光通訊技術，定位為 Micro-emitter 光學架構，發光元件可以是microVCSEL 或 MicroLED，將資料傳輸到多個低速光通道，傳輸距離可以達50公尺，功耗12W預計2027年出貨，顯示對MicroLED不悲觀。

友達董事長彭双浪運動會上對大立光的評論分享他看法，他先做了科普指出，傳統資料傳輸用銅線，但當頻寬越寬、速度越快時，發熱量極高，必須耗費大量能源降溫，因此業界積極思考「用光取代銅」，讓傳輸頻寬更快、溫度更低，目前光通訊技術路線包含 Scale-in（CPO）、Scale-up、Scale-out，需要的頻寬跟速度都不一樣，也需要不同技術。

彭双浪指出，發光元件端目前有 MicroLED、VCSEL（垂直面射型雷射）與 DFB Laser（分布式回饋雷射）等不同方案，MicroLED 在光通訊的核心優勢是極低能耗，只有銅的5~10%，VCSEL頻寬更寬一點，距離更長，而距離最長現在是DFB Laser。

彭双浪指出，光通訊技術現在還在初期階段，各技術尚未定於一尊，「沒有任何一個人可以這麼篤定的說，哪個技術在這裡是最好或不好。」

彭雙浪特別指出，MicroLED 是絕佳的解方之一，原因在於其能耗效率極高，能耗只有傳統技術的 5% 到 10%：彭雙浪指出，林恩平董事長的說法「應該只是說現在有許多的可能性，大家不要只是觀看一種」，他認為未來技術還可能會出現混合式。

大立光 友達 彭双浪 林恩平

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