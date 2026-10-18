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Google 量子運算大突破 金寶跟著旺

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

Google在量子運算領域取得關鍵進展，將量子錯誤率降低約40倍，有望大幅削減構建實用量子系統所需的硬體成本。台廠中，金寶（2312）已宣告Google為其潛在量子客戶，隨著Google量子運算迎來新突破，法人看好金寶將成為大贏家，搶先贏得商機。

金寶積極衝刺量子運算市場，力圖搶當台廠領先群，隨著Google量子技術大突破，助益金寶可期。

金寶日前於法說會上指出，公司於量子控制系統中專注於室溫控制的部分，預計10月底將進入軟硬體驗證。這套系統未來將朝向通用型架構發展，能夠適用在所有超導量子控制系統進行應用，包括Google、IBM等業界大咖，都是金寶在量子運算領域未來潛在的客戶。

金寶目前已完成單機量子位元控制系統的開發，主要功能為脈衝波的生成及接收，在接下來的驗證過程中，將會針對這個部分，以及FPGA的功能、時序精準度等進行測試。

金寶技術長李盛宏指出，在測試完成後，下一步便是要將單機系統開始進行整合，將其連接到超低溫系統進行系統級測試，屆時將會有更多規格需要被驗證。整套控制系統驗證完成後，便將迎來最重要的部分—與量子電腦進行結合，進行運算，李盛宏預估時機點將會落在2027下半年。

Google於重量級期刊《科學》發表相關研究，其Willow處理器上驗證了一種名為「魔術態培育」的技術，將量子錯誤率降低約40倍，T-state Logic保真度更高達99.99%。這是迄今為止該領域的最高紀錄。

業界人士分析，為何「魔術態培育」如此重要，因為這是實現「通用量子計算」的關鍵要素。量子電腦若要執行超越傳統電腦的複雜運算，須依賴魔術態來生成所需的量子操作集合。但魔術態一經使用便無法複用，使其成為稀缺資源。

根據研究估算顯示，量子電腦可能需要將高達95%的總算力用於魔術態生產，留給實際計算任務的資源僅約5%左右。業界因而看好，此次突破若能成功擴展，將大幅壓縮構建容錯量子系統所需的硬件規模，對量子運算商業化路徑具有重要意義。

綜合外電報導，Google團隊並完成了另一項重要關鍵：驗證培育所得的魔態可在兩種不同量子糾錯方案之間順利轉移。將量子態從距離-3色碼（color code，適合培育操作的較新糾錯方法）移植至距離-5表面碼（surface code，更為成熟的糾錯方法）。

相關操作證明，純化後的量子態能在硬體內部穩定存活並順利轉移，為魔態培育技術融入Google現有量子計算架構做好準備。Google強調，仍需在更大規模上驗證該技術的可行性，距離實用化量子計算仍有相當距離。

金寶 Google IBM

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