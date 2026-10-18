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Credo新品助陣＋彭双浪駁林恩平觀點 友達靠Micro LED衝CPO還有戲

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

大立光（3008）董事長林恩平日前一席Micro LED切入CPO「不可行」的談話，引發市場議論。友達（2409）董事長彭双浪出面高喊「應該是誤解」，強調技術各有優劣，加上輝達高速傳輸關鍵夥伴Credo端出微發光架構新品助陣，透露友達與富采（3714）、鼎元（2426）等泛友達集團成員以Micro LED攻CPO不僅還有戲，更已展開總動員出擊。

面對林恩平拋出的技術質疑，彭双浪正面釋疑指出，光傳輸架構依傳輸距離涵蓋Scale-in、Scale-up與Scale-out，不同技術路徑各有擅長場域，絕非單一光源能全盤否定其他方案，Micro LED等微發光晶粒在特定短距互連中具備獨特優勢。

彭双浪以技術數據佐證，在機箱內部10公分以內短距傳輸中，Micro LED耗電量僅為傳統銅線的5%至10%，能從根源消除高密度運算熱能；微米等級晶粒更能實現高密度平行陣列排布，滿足晶片緊湊互連需求。

國際指標廠亦為微發光方案提供有力背書。輝達高速傳輸生態系重要成員Credo在OCP高峰會端出1.6T ZeroFlap主動光纜新品，並攜手SENKO展示盲插光學背板，捨棄傳統高成本雷射，改採micro-emitter微發光體架構搭配多通道平行傳輸與NRZ調變。

業界解析，Credo展示的micro-emitter架構支援最遠50公尺傳輸，成功將微發光技術推進至伺服器機櫃背板內部，印證微型發光晶粒切入運算節點具備落地可行性，被視為微發光元件用於未來CPO架構的途徑之一，化解非傳統雷射不可的迷思。

在彭双浪澄清與Credo新品助陣下，泛友達集團布局全面浮現。友達專攻高複雜度載板技術與模組系統整合出貨，富采提供發光發射元件，鼎元主攻光接收端感測晶粒，環宇則具備VCSEL元件實力，建構起從發光端到收光端的完整微型光電鏈。

彭双浪先前透露，友達在CPO布局專攻高價值的光通訊模組，並負責模組整合與出貨，目前已與客戶展開產品驗證並進入送樣階段，預期效益將在二至三年內發酵，要外界拭目以待。

法人分析，隨著AI高速傳輸推動架構革新，泛友達集團將Micro LED技術延伸至光傳輸領域，兼具三五族晶粒量產與系統整合實力，有望在次世代CPO生態系中爭取一席之地。

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