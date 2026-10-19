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FT訪調 學者看好AI帶動經濟成長

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國金融時報（FT）訪調的多數經濟學家預估，人工智慧（AI）未來十年將帶動全球經濟成長，且不會引發大規模失業。這項樂觀評估，與先前各界憂心AI將帶給社會深遠風險的警告，形成鮮明對比。

FT訪調亞洲、美國及歐洲的94名經濟學家後發現，54%受訪者預期，許多、或幾乎所有20國集團（G20）經濟體的經濟成長與生產力，未來十年都將因AI而大幅提高。

先鋒集團（Vanguard）首席經濟學家薩利欣表示：「AI的效益不會僅侷限於創新發源地-將擴及採用AI並進一步擴大其應用的經濟體」，「以AI為『即插即用』工具的採納型經濟體也會是贏家，但會有時間差，可視之為第二批贏家」。

此前，Anthropic執行長阿莫戴和OpenAI執行長奧特曼的AI產業領袖，都對AI的破壞潛力發出警告，一些經濟學家也警告，AI的效益將高度集中於美國、中國大陸等掌握先進技術的企業所有者，導致財富從勞工轉移至股東。

相較下，FT的調查顯示，AI帶動的生產力成長，將來自全球企業對該技術的廣泛且有效應用，就像電力與電腦的效益傳播到遠超出其起源國之處。

WPI策略公司首席經濟學者貝克指出，「各國不需要自行開發先進AI技術才能受惠-勞工與企業採用AI、進口含AI技術的產品、知識外溢，以及商品與服務價格下降，都能提升生產力」。

G20 金融時報 OpenAI

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