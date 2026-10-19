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輝達HBM採用權王3奈米

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

韓媒報導，輝達要求其客製化高頻寬記憶體（HBM），基礎晶粒（base die）部分須使用台積電（2330）3奈米，原因之一是台積良率超過90%，三星電子因此須與台積電攜手。

首爾經濟日報報導，業界人士透露，輝達與三星電子、台積電，共同設計輝達記憶體「NVHBM」的基礎晶粒。基礎晶粒位於HBM底層，內建能決定資料傳輸速度的邏輯電路，設計方式會影響到產品競爭力。

NVHBM的客製化基礎晶粒，特點是把原本放在繪圖處理器（GPU）的記憶體控制器，改放到NVHBM基礎晶粒上。基礎晶粒為騰出空間，放置記憶體控制器，與外部晶片交換電子訊號的實體層，比標準HBM縮小六成。有鑒於此，輝達要求基礎晶粒須用台積電的3奈米製程生產。

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