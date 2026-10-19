聽新聞
0:00 / 0:00

台積電衝先進製程…台美大進擊 法人看好「技術領先、贏者全拿」優勢

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業界預期，美國亞利桑那廠也可望加快導入2奈米製程。 聯合報系資料照
台積先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業界預期，美國亞利桑那廠也可望加快導入2奈米製程。 聯合報系資料照

台積（2330）先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業界預期，美國亞利桑那廠也可望加快導入2奈米製程。隨著台美先進製程布局持續熱轉，法人看好，台積電在AI帶動的半導體熱潮，仍將掌握「技術領先、贏者全拿」優勢。

台積電董事長魏哲家已於日前法說會預告：「台積電沒有打算放過任何機會，希望爭取每一項可能的業務」。業界認為，台美兩地先進製程快速推進，是魏哲家喊出「台積電爭取每一項業務」的最大後盾。

台積電埃米級初代製程技術A16預計2026年下半年生產就緒。台積電預告，已開始準備A14製程技術產能，預計2027年風險試產、2028年量產。A13與A12預計於2029年開始量產。

台積電技術藍圖持續推進，在台灣導入量產目標明確，埃米級製程進度也優於業界預期。隨著客戶需求高漲與後續技術成熟，業界推估，除了台灣廠區順利擴充，美國亞利桑那廠區也持續推進規模，第三座新廠估計最快2028年加入貢獻，優於先前設定2030年前的目標。

由於AI與高速運算（HPC）應用促使客戶群需求激增，台積電在台灣加速擴產，美國亞利桑那州第二座晶圓廠2027年第3季量產進度也優預期。

魏哲家先前指出，台積電原先計畫美國亞利桑那州建置六座晶圓廠到位後，將占2奈米以下總產能30%，惟要達到該比率確實不容易，除了台灣本身積極擴充速度高於海外，美國當地也面對缺工、空汙法規限制等。

台積電在台灣積極擴充，美國先進製程產能也成為客戶群異地備援關鍵。台積電亞利桑那州第二座晶圓廠進度超前，第三座晶圓廠2025年4月破土動工，今年5月已上梁，該廠計畫採用2奈米和A16製程技術，原先預計2030年前量產，目前業界看2奈米部分進度也可望超前。

業界指出，台積電原規劃亞利桑那首座廠2025年量產，實際提早在2024年第4季以4奈米量產；當地第二座廠原訂2028年量產，目前看來進度已提前，第三廠估也有望比原先目標提早至少四個季度。

先進製程 台積 台美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電：台南增建一座3奈米廠

熊本二廠台積3奈米製程獲准 計畫後年12月開始生產

杜紫宸／台積電該不該教馬斯克做晶片？

台積電法說行情升溫！00891近一年飆138%、規模站上714億

相關新聞

台積電衝先進製程…台美大進擊 法人看好「技術領先、贏者全拿」優勢

台積先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業界預期，美國亞利桑那廠也可望加快導入2奈米製程。隨著台美先進製程布局持續熱轉，法人看好，台積電在AI帶動的半導體熱潮，仍將掌握「技術領先、贏者全拿」優勢。

輝達HBM採用權王3奈米

韓媒報導，輝達要求其客製化高頻寬記憶體（HBM），基礎晶粒（base die）部分須使用台積電3奈米，原因之一是台積良率超過90%，三星電子因此須與台積電攜手。

FT訪調 學者看好AI帶動經濟成長

英國金融時報（FT）訪調的多數經濟學家預估，人工智慧（AI）未來十年將帶動全球經濟成長，且不會引發大規模失業。這項樂觀評估，與先前各界憂心AI將帶給社會深遠風險的警告，形成鮮明對比。

台化轉型邁大步 跨足半導體材料鏈 旗下 PP 茂金屬專案明年量產

台化（1326）科技轉型迎來重大突破，旗下「PP茂金屬專案」宣告進入建置完成階段，預計11月試車、明年正式量產，將成為全球第三家、台灣首家高潔淨度PP晶圓載具材料供應商，成功跨入半導體材料供應鏈。

「小輝達」布局 AI 世芯沾光

有「小輝達」之譽的AI高速互連晶片業者Astera Labs推出Orion開放式AI機櫃參考架構，讓客戶依供貨、成本及需求選擇GPU與CPU，預計明年首季起透過合作夥伴提供相關設計與系統，將業務從連接晶片擴大至機櫃級平台。

智慧經營／中華電信總經理林榮賜 老師傅經驗 變 AI 知識庫

AI帶來的產業變革與人才世代交替挑戰，電信龍頭中華電信總經理林榮賜認為，AI價值在於「放大」每一個員工的專業，中華電信更將累積數十年的老師傅經驗變成AI知識庫，讓AI科技成為企業轉型及組織進化關鍵動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。