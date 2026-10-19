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OpenAI衝機器人 鴻海受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

繼開發出人工智慧（AI）模型、消費性AI硬體產品後，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）確認，OpenAI正全力自主研發人形機器人。他強調核心發展重點在於打造驅動機器人的智慧大腦，而非過度專注於外觀設計，並計畫在2027年就推出人形機器人的原型機種。

此舉也意味OpenAI將與特斯拉的Optimus以及各大人形機器人新創展開新領域的競爭。

法人預期，OpenAI策略結盟夥伴，並擁有軟硬體製造整合優勢的鴻海（2317）可望受惠。

過去鴻海就有設計、生產機器人的經驗，今年3月鴻海也在輝達GTC上展示AI工業人形機器人，能在工業製造場域中自主執行取放、鎖螺絲與物料搬運等高精度、重複性任務的能力。

奧特曼在參加播客節目「Sources」時提出上述觀點。為何選擇切入人形機器人，他認為，世界本身就是為人類設計的。包括門、鍵盤和各類工具，都是按照特定人體形態打造。要在同類空間內活動的機器人，採用相近外形是合適的選擇。

被問到OpenAI是否會親自製造人形機器人時，他表示：「我們會。」但他認為與其關注機器人外觀細節，重要性「遠不如真正研發出驅動機器人運轉的大腦」。 如果一台機器不知道如何運用四肢，裝上雙臂雙腿也難發揮作用。

奧特曼對外媒表示，預計在2027年會有亮眼的展示機，但機器人要真正走向街頭、進入公開與日常生活實際應用，還需要再等好幾年。

OpenAI已經開始招募機器人相關的人力，涵蓋運動控制、狀態估計、執行器控制、整機行為開發，以及用於訓練實體AI系統的機器學習基礎設施。

OpenAI機器人招聘啟事說明，短期目標是打造通用機器人，協助技術工人建設基礎設施；長期目標是研發個人機器人，瞄準多元化的個人家務與生活助理市場。

OpenAI 鴻海 機器人

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