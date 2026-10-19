輝達GTC柏林來了20日登場 鴻海、廣達等AI鏈拚突圍

輝達將於德國時間20日至22日舉辦GTC柏林大會，聚焦高速運算、Agentic AI（代理型AI）、機器人、開放模型、Physical AI（實體AI）、主權AI，以及AI基礎設施等議題。

據悉，輝達執行長黃仁勳21日將發表主題演講，有望端出新AI應用，近期AI市場再度出現雜音，法人認為，輝達此次新AI應用與黃仁勳最新觀點，有望成為AI族群突圍新底氣，引領鴻海、廣達、緯創、英業達等台鏈繼續衝鋒。

黃仁勳之前在巴黎一場活動上透露，將在未來一周內宣布約20億美元的歐洲新增AI投資或交易。此前一年，輝達已經在歐洲投入約80億美元，在歐洲的投資與承諾規模接近100億美元。

GTC柏林大會需要關注的，可能不僅是輝達的新技術，更是20億美元的歐洲交易項目，以及這些投資能否轉化為更大規模的AI基礎設施需求。

外電報導，德國正準備與輝達進行一項AI合作，重點為用於機器人和自動駕駛訓練的Physical AI工具，以及工業應用的AI模型。若在GTC柏林大會期間敲定，將進一步強化輝達在歐洲工業AI領域的布局。

歐洲可能成為輝達下一階段AI生態擴張的重要市場，台廠中，目前鴻海在歐洲AI市場布局的步調最快，6月宣布攜手法國資訊科技公司Bull，在歐洲生產高效能AI運算設備，支援當地持續擴張的AI工廠建設，初期由鴻海位於捷克的工廠負責零組件生產與測試，送往法國西部昂熱（Angers）新廠，進行最終組裝、機櫃整合及系統驗證。為鴻海的歐洲主權AI市場布局再下一城。

廣達在德國設有廠房及研發據點，主要生產車用電子相關零組件，聘用人數後續將擴增至5,00至1,000人，隨著歐洲各國大舉建設AI資料中心，廣達有機會擴增新產能。

緯創、緯穎等兩大廠在捷克共同設有AI伺服器生產據點，主要供應歐洲AI主權或新型雲端服務商（NeoCloud）等相關客戶需求。英業達在捷克設有AI伺服器生產廠房，隨AI伺服器商機崛起，該廠近年也開始主攻L10／L11規格機櫃，就地供應AI客戶需求。