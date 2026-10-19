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智慧經營／中華電信總經理林榮賜 老師傅經驗 變 AI 知識庫

經濟日報／ 黃晶琳
中華電信總經理林榮賜表示，老師傅經驗變AI知識庫成為轉型關鍵。聯合報系資料照
中華電信總經理林榮賜表示，老師傅經驗變AI知識庫成為轉型關鍵。聯合報系資料照

AI帶來的產業變革與人才世代交替挑戰，電信龍頭中華電信（2412）總經理林榮賜認為，AI價值在於「放大」每一個員工的專業，中華電信更將累積數十年的老師傅經驗變成AI知識庫，讓AI科技成為企業轉型及組織進化關鍵動能。

中華電信近年積極從AI創新應用、運用AI打造新商業模式賦能產業升級，更導入AI提升人才管理效能的卓越轉型成果。

智慧傳承 打破技術斷層

林榮賜指出，中華電信始終相信，AI的價值不在於「取代」員工，而在於「放大」每一位員工的專業價值；積極將AI導入網路建設及維運、客戶服務、資安及企業解決方案等領域，讓AI協助累積數十年實務經驗的「老師傅們」保存及傳承關鍵知識，並將深厚的專業經驗轉化為可持續運用的組織智慧，進一步創造新的價值，讓AI科技成為企業轉型與組織進化的關鍵動能。

中華電信員工超過兩萬人，近年面對人力退休潮及世代交替挑戰，要把老師傅的智慧與專業保留下來，單靠人與人之間面對面傳承並不容易。

中華電信指出，運用AI將資深工程師數十年累積的維運經驗、專業知識及問題處理流程，轉化為可即時查詢的數位AI知識庫，有效降低退休潮造成的技術斷層，讓經驗得以傳承與延續。

為了透過AI驅動人才升級與傳承，中華電信自主研發的「AI Factory」平台打造低程式碼（Low-Code）與零程式碼（No-Code）的環境，降低員工運用AI工具的技術門檻，讓各領域同仁皆能將自身專業知識、技術經驗及工作流程快速轉化為AI Agent，將AI真正融入日常工作。

目前中華電信已成功培育逾1,600位AI種子人員，並將AI應用深入各機構與職能體系。透過AI完成31項關鍵技術保存、建置180門數位教材，並結合AI學習助理、案例分享及知識共學機制，建立「人人可學、處處可用、經驗可傳」的組織AI學習文化，加速關鍵知識與實務經驗傳承。

此外，中華電信擁有2,400萬用戶以及近五萬座的基地台，是關鍵的核心資產，將AI科技具體應用於網路建設、網路維運、客戶服務及資安防護等核心業務，全面提升營運效率與服務品質。

提升效率 服務品質大增

現在中華電信實際導入AI協助基地台精準選址，將作業時間由10個工作天縮短至最快20秒，更挖掘出30%過去未發現的潛力區域；透過AI，讓工程師於現場處理障礙問題的查詢時間縮短八成，排障準確率突破98%；客戶案件查詢時間由252秒降至23秒，資訊準確率高達99.8%，有效提升服務效率與服務品質。

中華電信也在資安領域導入AI強化異常分析，將分析時間由2.16小時縮短至5分鐘，大幅提升資安事件應變效率；同步建立完善的AI治理與風險管理機制，兼顧創新與可信賴性。

林榮賜強調，中華電信結合通訊、雲端、算力及AI核心優勢，將內部實證經驗轉化為可規模化的數位能力與服務，攜手政府與產業夥伴推動百工百業智慧升級，共同打造安全、可信賴且具韌性的數位生態系。

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