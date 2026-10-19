先進封裝、ABF載板 需求熱

近來股市殺聲隆隆，韓國指數過去一個月下跌15.63%，已經幾乎跌到7月29日股災最低點。三星與SK海力士是AI投資氣氛指標，韓股若止穩，有利費城半導體指數、半導體族群恢復穩定，將成為年底行情的重要基石。

除韓股，近來油價居高不下，美伊短時間內難以達成協議，布蘭特原油9月以來維持在百元以上，美國9月PPI增幅為四年來新高，9月生產者物價指數6.3%，大幅高於預期的5.3%，市場擔憂聯準會將進一步調升利率，根據CME FedWatch資料顯示，利率期貨隱含10月應按兵不動，但12月升息1碼的機率是81.8%，升2碼機率是18.2%。

若美債殖利率變高，將顯著壓抑科技股評價，後續持續關注油價、CPI及聯準會政策。此外，11月3日美國期中選舉即將到來，由於通膨、關稅提升生活成本，川普的支持率持續下滑，以目前低迷民調共和黨恐失去眾議院多數，若民主黨重新掌握眾議院，川普減稅、預算與能源政策推動恐將受阻，將增加市場不確定性。這也是股市觀望的主要原因。

回過頭來看台灣，台灣正經歷幾十年來最好的經濟發展。8月景氣對策信號分數為41分亮紅燈，這也是連續第九個月亮紅燈，已追平史上最長連紅紀錄，主因來自AI與半導體出口帶動擴張。主計總處估計2026年GDP成長11.05%，2027年仍達6.04%；今年超額儲蓄約8.4兆元，明年上看11兆元。

經濟成長非常亮眼。台灣上市櫃9月營收為6.59兆元，創下單月新高，1~9月累計營收為48.5兆元，年增率為37.6%，並有186家營收創下歷史新高。企業高成長最終資金流入大股東、員工，又進一步推升超額儲蓄，最終資金流入市值型的ETF。

市值型ETF持續吸納民間資金去配置大型權值股後，形成企業獲利、儲蓄、ETF與權值股的正向循環。根據Bloomberg統計，從2006至2025年，過去20年來12月有17年上漲，勝率85%、平均漲幅2.51%。若選後不確定性降低、升息預期趨緩，搭配法人年底布局及旺季出貨，台股在12月以後有望進入年底紅包行情，近期拉回整理是個不錯的投資機會。

產業方面，台積電（2330）10月15日法說釋出亮麗展望，第3季營收1.49兆元、年增50.9%，EPS為29.43元、年增68.7%；第4季美元營收估523億至543億美元，全年美元營收成長上修至約44%。全年資本支出估600億至640億美元，近20座新廠同步推進，帶動設備、廠務、材料、測試與封裝擴張。

大舉擴廠的底氣來自於Amazon、Google、Microsoft、Meta及Oracle五大CSP在2027年資本支出將突破1兆美元。AI發展日新月異，持續普及的AI，極大的推升訓練與推論需求，帶動相關產業水漲船高。

產業趨勢方面，先進封裝產業受惠CoWoS、2.5D與異質整合，推升設備及測試需求；高階CCL產業受惠M8、M9材料升級；ABF載板產業受惠晶片面積增加與封裝複雜度提升，ABF持續供不應求。

此外，水冷散熱受惠高功率機櫃普及，冷板、快接頭及CDU需求放量；ASIC設計產業、光通訊產業如CPO、NPO及矽光子，以及高階電源等產業未來都將持續受惠AI趨勢。

整體而言，美國升息與選舉變數造成短線觀望與修正，但台灣景氣火熱、台積電擴產與CSP投資提供中長線支撐。拉回整理後市場終究將反應堅強的基本面，尤其是2027年訂單能見度高、技術門檻與獲利成長兼具的產業龍頭，未來表現值得期待。

（作者是第一金投顧董事長）