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「小輝達」布局 AI 世芯沾光

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

有「小輝達」之譽的AI高速互連晶片業者Astera Labs推出Orion開放式AI機櫃參考架構，讓客戶依供貨、成本及需求選擇GPU與CPU，預計明年首季起透過合作夥伴提供相關設計與系統，將業務從連接晶片擴大至機櫃級平台。

法人看好，Astera Labs擴大AI布局，將運算與互連進一步整合，合作夥伴世芯-KY（3661）有望沾光。Astera Labs與世芯去年6月宣布策略合作，結合世芯ASIC設計能力，以及Astera連接晶片與軟體方案，協助大型雲端客戶部署機櫃級AI基礎設施，合作方向涵蓋PCIe、CXL、UALink及NVLink Fusion等技術與生態系。

世芯近期持續強化高速傳輸技術，9月與新思科技共同發表技術論文，結合新思224G實體層矽智財，以及世芯先進封裝、訊號與電源完整性設計能力，處理高速傳輸下的晶片邊緣布線與封裝走線密度等難題，為後續更高速互連設計建立基礎。

技術布局方面，世芯正朝2奈米與多晶粒整合推進，並於9月展示完整2奈米設計平台、3奈米I／O小晶片及光互連能力，CoWoS-S、CoWoS-R相關設計已量產，CoWoS-L與SoIC-X設計持續開發，擴大先進AI晶片的設計與封裝整合能力。

Astera Labs指出，每換一種加速器平台，系統業者便須重新處理整合、驗證與軟體問題。Orion將運算、互連與記憶體納入模組化架構，以PCIe連接最多160顆加速器的運算群組，搭配COSMOS管理軟體，目標是提高資源使用效率。

輝達 世芯 晶片 GPU

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