台化轉型邁大步 跨足半導體材料鏈 旗下 PP 茂金屬專案明年量產

台化（1326）科技轉型迎來重大突破，旗下「PP茂金屬專案」宣告進入建置完成階段，預計11月試車、明年正式量產，將成為全球第三家、台灣首家高潔淨度PP晶圓載具材料供應商，成功跨入半導體材料供應鏈。

此外，台化同步推進12吋碳化矽長晶、電子級低碳氫氣及AI運算中心等三大專案，從半導體材料、電子化學品延伸至AI基礎設施，相關成果預計明年陸續浮現，為2027年營運增添新動能，也使台化從傳統石化走向科技材料的轉型輪廓逐漸成形。

其中，PP茂金屬專案是台化近期最具指標性的轉型成果。台化攜手日本JPP開發高潔淨度茂金屬聚丙烯（PP），可應用於前開式晶圓傳送盒（FOUP）、前開式晶圓運輸盒（FOSB），將傳統石化原料升級為高階半導體材料。

這項材料的特殊性，在於晶圓載具直接關係半導體製程潔淨度及良率，必須符合低汙染、低釋氣、尺寸穩定性等嚴格要求，技術及品質門檻遠高於一般塑膠產品。

台化切入這項由少數國際業者供應的市場，不僅有助提高產品附加價值，也有利台灣半導體材料供應鏈在地化。

另一項重大布局是12吋碳化矽長晶技術。台化投入研發已逾三年，並建置26人研發實驗室，積極突破第三代半導體材料技術瓶頸，目標明年底導入客戶、取得初步商業化成果，為後續跨入更高階半導體材料市場奠定基礎。

電子化學方面，台化電子級低碳氫氣專案也確立量產時程，利用既有石化製程副產氫氣，純化生產5N5高純度電子級氫氣，預計2027年第3季開始產出，搶攻晶圓製程還原、清洗及保護氣體等應用，並規劃延伸電子級特用氣體業務。

AI布局則從資產活化切入。台化啟動AI運算中心招商，整合既有土地、廠房、自建電廠、台電備援及綠電資源，提供資料中心所需場域與電力條件，開拓AI基礎設施新商機。

基本面方面，台化前三季合併營收2,641.28億元，年增19%；稅後純益177.52億元，每股純益3.03元。

其中，第3季稅後純益54.18億元，每股純益0.92元，既有石化事業改善及權益法投資收益挹注，支撐整體獲利。

展望第4季，台化預期純苯、對二甲苯及PTA供應偏緊，有助加工利差改善，苯乙烯及下游塑膠產品亦可望受惠季節性拉貨需求，營運有機會優於第3季。隨著PP茂金屬專案明年量產、碳化矽長晶技術推進，以及電子級氫氣建置，2027年將是台化科技轉型成果逐步顯現的關鍵一年。

台化上周五（16日）股價上漲1.7元，收78.7元，外資轉為買超6,624張。