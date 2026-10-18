三星加快P5晶圓廠 分析師看好群聯等供應鏈受惠

三星加速興建平澤第五園區（P5）首條量產生產線（Ph1），大型法人機構表示，三星將P5的Ph1設備進場由明年第3季提前至明年第季，表面上是加速DRAM與HBM擴產，但更重要的訊號其實是三星對明、後年記憶體供需緊張程度的判斷進一步轉趨積極，而非代表短期供給即將明顯增加。

分析師表示，現階段三星P4、SK hynix M15X才是今年至明年較直接的供給增量，更大型的新廠多要到明年下半年甚至後年之後，才能形成實質供給。P5即使設備提前兩個月進場，目前量產目標仍落在後年，因此對明年供需幾乎沒有立即舒緩效果，反而可視為三星認為現有P4等brownfield擴產不足以應付中長期需求，必須提前啟動下一個greenfield capacitycycle。

P5 Ph2若最終確定導入V10 NAND，將代表三星的NAND供給策略開始由製程轉進增加bits perwafer，轉向重新增加physical wafer capacity，這會是本輪NAND cycle相當重要的結構性轉折。

市場原先判斷三星明年NAND bit growth主要依靠西安廠由較低層數轉向V8與V9，提高單片晶圓位元產出，而非大幅擴增晶圓投片；同期較明確的實體新增產能主要來自Kioxia K2、Solidigm大連二廠及YMTC，而美光的新加坡新廠、SK hynix M17等真正大型greenfieldcapacity多要等到後年以後。因此P5 Ph2若落實，本身並不改變明年NAND shortage的判斷，卻會明顯提高後年NAND supply inflection的能見度。

法人機構表示，群聯今年受惠AI帶動儲存需求成長、NAND供給緊張與價格上行，EnterpriseSSD、CSP、AI Networking及高容量QLC SSD將成為主要成長動能，PCIe Gen6、aiDAPTIV+及AI Data Platform推動公司由Module供應商轉型為On-premise AI Solution Provider。

考量預期明年NAND價格仍將居高不下，營收有望持續創高，AI system module需求強勁，營收占比將來到45.9%，持續看好後市營運前景。