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AI 投資效益逐步顯現 BCG：近半數企業已透過 AI 創造實質價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group，BCG）最新發布的《2026應用AI指數》（Applied AI Index 2026）報告指出，企業AI投資效益正逐步顯現，近半數企業已透過AI創造實質商業價值，較2025年僅5%的企業能透過AI應用創造價值，明顯提升。

報告顯示，企業 AI應用成熟度提高，相關投資亦快速成長， AI應用正從試驗階段邁向規模化發展。隨著AI價值逐步顯現，企業面臨的核心課題也隨之轉變，重點已不再只是「AI能否創造價值」，而是如何進一步擴大AI創造的價值，並建立相應的治理與控管機制。

BCG 董事總經理暨合夥人、BCG X 大中華區負責人吳學霖指出：「AI已從單純提升效率的工具，逐步成為企業轉型與競爭力的重要驅動力。企業下一階段的重點不應只是導入更多工具，而是思考如何從策略出發，重新設計工作流程，並同步推動組織、人才與治理轉型，才能真正將AI投資轉化為可規模化、可持續的商業價值。」

報告指出， 具未來競爭力的領先企業（future-built）僅占受訪企業的7.5%，並與落後企業（laggards）的差距持續擴大。領先企業的股東總報酬率（TSR）為落後企業的2.3倍，營收成長率及息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長率則分別為後者的2.4倍及2.8倍。

值得注意的是，AI價值創造已不再集中於少數領先企業。另有41%的受訪企業正處於AI規模化應用階段，營運表現也優於落後企業，其股東總報酬率達後者的1.8倍。

這兩類企業合計已接近所有受訪企業的一半，顯示AI帶來的實際價值正從少數領先企業擴展至更廣泛的群體。

企業AI支出正在快速成長，從2025年底約占營收1.7%，增加至目前的3.3%，不到一年時間成長近一倍。

與此同時，AI投資範圍也已大幅超越傳統企業IT部門。目前超過八成AI支出來自企業IT預算以外，顯示AI已不再只是由IT部門主導的技術專案，而是逐漸成為涵蓋企業不同業務領域的核心投資。

隨著AI創造的價值逐步顯現、投資持續增加，企業也計畫賦予AI代理（AI agents）更大的決策權，但相關治理和控管能力的建置速度仍相對落後。

研究顯示，預計至2030年，42%的企業將讓AI代理具備實質自主決策能力，而目前僅有5%的企業已建立完整的AI代理治理與控管機制。

BCG指出，企業若要充分發揮AI代理的價值，需要建立相應的治理和控管架構，包括明確的監督機制、安全回滾機制，以及涵蓋資安、稽核與成本管理等防護措施。預估到2030年，AI代理創造的價值將占整體AI價值約四成。

BCG董事總經理暨資深合夥人、報告共同作者 魏傑鴻（Jeff Walters） 表示：「企業正準備賦予AI代理實際決策權，但目前真正具備足夠治理機制、相應安全控管能力的企業仍非常少。 這個落差將成為未來兩年企業面臨的核心挑戰，而且無法單靠監管機關或科技供應商解決，企業本身必須承擔相應風險責任。」

預估至2030年，企業整體人力可能因AI應用而減少10%至15%。不過，這並不代表專業人才將被大幅取代，企業內部負責協調性職務與中階管理人員將受到最大影響。對領先企業而言，這也成為進一步精簡及重塑組織架構的機會。

相較於單純縮減人力，領先企業和規模化應用AI的企業正積極重新設計職務與工作流程，其中已有七成開始進行員工再培訓。專職AI相關職務占整體員工的比重，也預計將由2026年的7%增至2030年的22%。

BCG董事總經理暨資深合夥人、報告共同作者 Amanda Luther 表示：「AI正在重塑企業人力結構，而非單純縮減人力。企業如何重新設計工作方式及提升員工技能，將比單純減少多少職位更為重要。」

報告顯示，領先企業之所以能夠脫穎而出，在於他們將AI視為企業整體轉型計畫，而非單一專案。企業首先需要明確界定AI能夠創造價值的重點領域，並聚焦於高價值應用場景，透過AI重新設計端到端工作流程；同時，在投入技術的過程中，同步強化治理機制及培養人才能力，並且可從營收表現衡量AI所創造的轉型效益。

魏傑鴻進一步指出：「企業AI轉型的成效，關鍵在於能否將技術投資轉化為具體的營運成果。領先企業不僅重視AI應用規模，更著重實際投資回報，透過明確的財務指標衡量AI所創造的價值，才能持續強化競爭優勢。」

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