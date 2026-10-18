AI CPO 促全球半導體測試產值上看208億美元 穎崴等擴產搶食市場商機

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，加上共封裝光學（CPO）逐步邁入量產，正反映在全球半導體測試市場成長曲線上，機構SEMI預估可望上看208億美元。目前泰瑞達等大投資收購，至於量測儀器大廠致茂（2360）、穎崴（6515）、第三方測試機構汎銓（6830）、閎康（3587）等積極擴產搶食市場商機。

根據SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元；其中測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%至153億美元，2028年更將進一步攀升至208億美元。台灣市場同樣展現成長動能。

至於TrendForce指出，目前CPO測試產業鏈可歸納為自動測試設備、探針與測試介面、光學與高速量測儀器、測試整合與自動化、核心耦光與定位模組、第三方測試分析，以及封測與量產測試，各環節分工仍有重疊。

傳統ATE測試龍頭因應客戶需求，已加大投入資源。泰瑞達（Teradyne）2025年收購Quantifi Photonics，補強光學量測能力；愛德萬（Advantest）則透過既有測試平台與軟體串接光學儀器，並於2026年九月宣布與VIAVI、SENKO合作，整合自動測試環境、光學量測與可拆卸光學介面，已於ECOC 2026展示CPO模組級模擬量產測試流程。

在此情況下，產業價值將由單一儀器的性能逐步延伸至整套量產平台的整合能力。未來若能進一步實現跨站儀器共享、多顆元件並行測試，可望降低單位測試成本。

TrendForce觀察，台系廠商在CPO測試的布局已橫跨不同環節，如高明鐵提供多軸控制的耦光對位模組，旺矽（6223）提供探測設備與光學對準，穎崴提供測試介面，致茂則具備自動化測試與老化測試能力。

至於第三方測試機構汎銓、閎康及宜特（3289），則藉由光電量測與材料分析、失效分析、可靠性驗證等服務加速客戶的開發進展。日月光（3711）等封測業者可進一步銜接封裝與量產測試，受惠範圍將涵蓋設備與服務供應鏈。

陸系廠商則憑藉既有光通訊製造、測試經驗，加速推動設備本土替代。如聯訊儀器已推出65 GHz採樣示波器並量產供貨，顯示部分高速量測技術已有進展，但高階量測儀器整體仍多仰賴進口。此外，既有光模組測試實績能否延伸至完整CPO量產平台，仍須觀察客戶導入、測試效率與長期穩定性。而羅博特科於2025年完成全資收購德系ficonTEC，切入全球光電子封裝與測試設備供應鏈。相關股權變化是否影響歐美客戶的採購決策，將是後續觀察重點。

TrendForce預期，2027年將是CPO測試架構與設備投資方向收斂的關鍵年，2028年則是能否進入大規模量產的驗證期。隨著客戶更重視測試效率、品質與成本，具備跨設備整合、量產服務能力的業者，可望提高其在供應鏈的戰略地位。