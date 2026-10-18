快訊

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券

聽新聞
0:00 / 0:00

AI CPO 促全球半導體測試產值上看208億美元 穎崴等擴產搶食市場商機

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，加上共封裝光學（CPO）逐步邁入量產，正反映在全球半導體測試市場成長曲線上，機構SEMI預估可望上看208億美元。目前泰瑞達等大投資收購，至於量測儀器大廠致茂（2360）、穎崴（6515）、第三方測試機構汎銓（6830）、閎康（3587）等積極擴產搶食市場商機。

根據SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元；其中測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%至153億美元，2028年更將進一步攀升至208億美元。台灣市場同樣展現成長動能。

至於TrendForce指出，目前CPO測試產業鏈可歸納為自動測試設備、探針與測試介面、光學與高速量測儀器、測試整合與自動化、核心耦光與定位模組、第三方測試分析，以及封測與量產測試，各環節分工仍有重疊。

傳統ATE測試龍頭因應客戶需求，已加大投入資源。泰瑞達（Teradyne）2025年收購Quantifi Photonics，補強光學量測能力；愛德萬（Advantest）則透過既有測試平台與軟體串接光學儀器，並於2026年九月宣布與VIAVI、SENKO合作，整合自動測試環境、光學量測與可拆卸光學介面，已於ECOC 2026展示CPO模組級模擬量產測試流程。

在此情況下，產業價值將由單一儀器的性能逐步延伸至整套量產平台的整合能力。未來若能進一步實現跨站儀器共享、多顆元件並行測試，可望降低單位測試成本。

TrendForce觀察，台系廠商在CPO測試的布局已橫跨不同環節，如高明鐵提供多軸控制的耦光對位模組，旺矽（6223）提供探測設備與光學對準，穎崴提供測試介面，致茂則具備自動化測試與老化測試能力。

至於第三方測試機構汎銓、閎康及宜特（3289），則藉由光電量測與材料分析、失效分析、可靠性驗證等服務加速客戶的開發進展。日月光（3711）等封測業者可進一步銜接封裝與量產測試，受惠範圍將涵蓋設備與服務供應鏈。

陸系廠商則憑藉既有光通訊製造、測試經驗，加速推動設備本土替代。如聯訊儀器已推出65 GHz採樣示波器並量產供貨，顯示部分高速量測技術已有進展，但高階量測儀器整體仍多仰賴進口。此外，既有光模組測試實績能否延伸至完整CPO量產平台，仍須觀察客戶導入、測試效率與長期穩定性。而羅博特科於2025年完成全資收購德系ficonTEC，切入全球光電子封裝與測試設備供應鏈。相關股權變化是否影響歐美客戶的採購決策，將是後續觀察重點。

TrendForce預期，2027年將是CPO測試架構與設備投資方向收斂的關鍵年，2028年則是能否進入大規模量產的驗證期。隨著客戶更重視測試效率、品質與成本，具備跨設備整合、量產服務能力的業者，可望提高其在供應鏈的戰略地位。

穎崴 CPO 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

致茂預計10月29日 召開線上法說會公布財報展望

AI 封測黑馬出列！力成、京元電分獲博通與輝達青睞

日本半導體ETF 有看頭

半導體股9月營收仍旺 法人優選台積電等11檔

相關新聞

AI CPO 促全球半導體測試產值上看208億美元 穎崴等擴產搶食市場商機

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，加上共封裝光學（CPO）逐步邁入量產，正反映在全球半導體測試市場成長曲線上，機構SEMI預估可望上看208億美元。目前泰瑞達等大投資收購，至於量測儀器大廠致茂（2360）、穎崴（6515）、第三方測試機構汎銓（6830）、閎康（3587）等積極擴產搶食市場商機。

致茂預計10月29日 召開線上法說會公布財報展望

輝達概念股量測儀器大廠致茂（2360）預計10月29日召開線上法說會公布財報展望，另外致茂預計10月20日召開115年第1次股東臨時會討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

群益證×復華投信剖析算力基建與光通訊新商機

Meta近期推出個人AI代理人Muse，可將使用者目標轉化為行動計畫，並串接工具協助完成工作。隨著AI從回答問題走向自主執行任務，代理人應用快速發展，也讓推論運算、資料傳輸與算力基礎建設成為市場焦點。為協助投資人掌握趨勢，群益金鼎證券攜手復華投信，10月16日舉辦通用人工智慧贏家論壇，解析AI代理人帶動的技術轉型與供應鏈商機。

輝達執行長黃仁勳：AI疑慮很快就能化解

近日AI股湧現賣壓，輝達執行長黃仁勳仍抱持樂觀態度，認為AI帶來的效益很快就能化解投資人的疑慮。

台積電熊本3奈米廠獲准補助 月產能將為6,000片

日本政府經濟產業省16日宣布，已批准台積電在九州熊本縣第二工廠生產3奈米製程先進半導體的計畫。這將是日本國內首度製造3奈米製程晶片。

熊本二廠台積3奈米製程獲准 計畫後年12月開始生產

日本經濟產業省十六日宣布，已批准台積電在九州熊本縣第二工廠生產三奈米製程先進半導體的計畫。這將是日本國內首度製造三奈米製程晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。