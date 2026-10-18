致茂預計10月29日 召開線上法說會公布財報展望

輝達概念股量測儀器大廠致茂（2360）預計10月29日召開線上法說會公布財報展望，另外致茂預計10月20日召開115年第1次股東臨時會討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，正反映在市場成長曲線上。根據SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元；其中測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%至153億美元，2028年更將進一步攀升至208億美元。台灣市場同樣展現成長動能。

致茂已預計強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務的推動下，受惠於來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。