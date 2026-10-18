群益證×復華投信剖析算力基建與光通訊新商機

Meta近期推出個人AI代理人Muse，可將使用者目標轉化為行動計畫，並串接工具協助完成工作。隨著AI從回答問題走向自主執行任務，代理人應用快速發展，也讓推論運算、資料傳輸與算力基礎建設成為市場焦點。為協助投資人掌握趨勢，群益金鼎證券攜手復華投信，10月16日舉辦通用人工智慧贏家論壇，解析AI代理人帶動的技術轉型與供應鏈商機。

群益投顧資深研究員黃鵬睿指出，OpenAI、Meta等科技業者近期積極發展AI代理人，使AI能力從聊天、內容生成，延伸至理解目標、拆解任務、整合資訊，甚至跨工具執行工作。

黃鵬睿分析，AI產業過去高度重視模型規模，如今隨應用走向代理人，更加重視推論效率、運算效能與能源效率。當AI代理人需即時處理複雜任務，運算需求同步提高，未來須整合CPU、GPU與ASIC等異質運算資源，再透過高速互連提升系統效率。

相較AI模型與應用更新快速、競爭激烈，持續擴張的算力基礎建設，反而具備更明確的中長期需求。從晶片設計工具業者新思( Synopsys)、益華(Cadence)，提供晶片架構與矽智財的安謀(Arm)，到掌握先進製程與封裝定價優勢的台積電，以及輝達、博通、超微等晶片大廠，都是掌握這波算力投資商機的重要環節。

隨AI叢集規模擴大，資料傳輸也成為系統效能關鍵。復華投信投資部副理洪詩婷指出，AI基建競爭已從「算得快」延伸至「傳得快」，GPU、交換器與伺服器間資料量快速增加，使高速互連重要性提升。

洪詩婷表示，在高頻寬及較長距離傳輸需求增加下，光通訊具備傳輸效率與頻寬優勢，在AI資料中心的重要性持續提升。光模組也由800G朝1.6T升級，並向3.2T演進，帶動高速光模組、光元件與光晶片需求，成為新一代AI算力架構的重要基礎。

在產業布局上，過去受惠5G建設的部分通訊供應鏈企業，如今成長動能正延伸至AI資料中心。從高速光模組、光晶片到伺服器及高速傳輸零組件，均有望受惠全球AI基建投資擴張。部分以5G及通訊科技為主軸的ETF，持股也涵蓋光通訊及AI伺服器相關企業，反映通訊產業投資題材正由5G延伸至AI資料中心。