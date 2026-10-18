快訊

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券

聽新聞
0:00 / 0:00

群益證×復華投信剖析算力基建與光通訊新商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證舉辦通用人工智慧贏家論壇，群益投顧董事長蔡明彥(左四)、群益證執行副總裁鄭育玲(右三)、復華投信協理劉妙惠(左一)、復華投信投資副理洪詩婷(左二)、群益投顧資深研究員黃鵬睿(左三)合影比讚。(群益金鼎證券／提供)
群益證舉辦通用人工智慧贏家論壇，群益投顧董事長蔡明彥(左四)、群益證執行副總裁鄭育玲(右三)、復華投信協理劉妙惠(左一)、復華投信投資副理洪詩婷(左二)、群益投顧資深研究員黃鵬睿(左三)合影比讚。(群益金鼎證券／提供)

Meta近期推出個人AI代理人Muse，可將使用者目標轉化為行動計畫，並串接工具協助完成工作。隨著AI從回答問題走向自主執行任務，代理人應用快速發展，也讓推論運算、資料傳輸與算力基礎建設成為市場焦點。為協助投資人掌握趨勢，群益金鼎證券攜手復華投信，10月16日舉辦通用人工智慧贏家論壇，解析AI代理人帶動的技術轉型與供應鏈商機。

群益投顧資深研究員黃鵬睿指出，OpenAI、Meta等科技業者近期積極發展AI代理人，使AI能力從聊天、內容生成，延伸至理解目標、拆解任務、整合資訊，甚至跨工具執行工作。

黃鵬睿分析，AI產業過去高度重視模型規模，如今隨應用走向代理人，更加重視推論效率、運算效能與能源效率。當AI代理人需即時處理複雜任務，運算需求同步提高，未來須整合CPU、GPU與ASIC等異質運算資源，再透過高速互連提升系統效率。

相較AI模型與應用更新快速、競爭激烈，持續擴張的算力基礎建設，反而具備更明確的中長期需求。從晶片設計工具業者新思( Synopsys)、益華(Cadence)，提供晶片架構與矽智財的安謀(Arm)，到掌握先進製程與封裝定價優勢的台積電，以及輝達、博通、超微等晶片大廠，都是掌握這波算力投資商機的重要環節。

隨AI叢集規模擴大，資料傳輸也成為系統效能關鍵。復華投信投資部副理洪詩婷指出，AI基建競爭已從「算得快」延伸至「傳得快」，GPU、交換器與伺服器間資料量快速增加，使高速互連重要性提升。

洪詩婷表示，在高頻寬及較長距離傳輸需求增加下，光通訊具備傳輸效率與頻寬優勢，在AI資料中心的重要性持續提升。光模組也由800G朝1.6T升級，並向3.2T演進，帶動高速光模組、光元件與光晶片需求，成為新一代AI算力架構的重要基礎。

在產業布局上，過去受惠5G建設的部分通訊供應鏈企業，如今成長動能正延伸至AI資料中心。從高速光模組、光晶片到伺服器及高速傳輸零組件，均有望受惠全球AI基建投資擴張。部分以5G及通訊科技為主軸的ETF，持股也涵蓋光通訊及AI伺服器相關企業，反映通訊產業投資題材正由5G延伸至AI資料中心。

群益 投信 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

關注 AI 三大商機 安聯台灣大壩基金經理人：台股將重返信心指數關卡

台股上演「領域展開」！00918靠AI、金融雙引擎 9檔成分股一次看

009815布局美股AI龍頭！第三季迎「最強AI變現財報季」 2027年四大趨勢曝光

相關新聞

AI CPO 促全球半導體測試產值上看208億美元 穎崴等擴產搶食市場商機

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，加上共封裝光學（CPO）逐步邁入量產，正反映在全球半導體測試市場成長曲線上，機構SEMI預估可望上看208億美元。目前泰瑞達等大投資收購，至於量測儀器大廠致茂（2360）、穎崴（6515）、第三方測試機構汎銓（6830）、閎康（3587）等積極擴產搶食市場商機。

致茂預計10月29日 召開線上法說會公布財報展望

輝達概念股量測儀器大廠致茂（2360）預計10月29日召開線上法說會公布財報展望，另外致茂預計10月20日召開115年第1次股東臨時會討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

群益證×復華投信剖析算力基建與光通訊新商機

Meta近期推出個人AI代理人Muse，可將使用者目標轉化為行動計畫，並串接工具協助完成工作。隨著AI從回答問題走向自主執行任務，代理人應用快速發展，也讓推論運算、資料傳輸與算力基礎建設成為市場焦點。為協助投資人掌握趨勢，群益金鼎證券攜手復華投信，10月16日舉辦通用人工智慧贏家論壇，解析AI代理人帶動的技術轉型與供應鏈商機。

輝達執行長黃仁勳：AI疑慮很快就能化解

近日AI股湧現賣壓，輝達執行長黃仁勳仍抱持樂觀態度，認為AI帶來的效益很快就能化解投資人的疑慮。

台積電熊本3奈米廠獲准補助 月產能將為6,000片

日本政府經濟產業省16日宣布，已批准台積電在九州熊本縣第二工廠生產3奈米製程先進半導體的計畫。這將是日本國內首度製造3奈米製程晶片。

熊本二廠台積3奈米製程獲准 計畫後年12月開始生產

日本經濟產業省十六日宣布，已批准台積電在九州熊本縣第二工廠生產三奈米製程先進半導體的計畫。這將是日本國內首度製造三奈米製程晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。