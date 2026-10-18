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熊本二廠 台積3奈米製程獲准

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本經濟產業省十六日宣布，已批准台積電在九州熊本縣第二工廠生產三奈米製程先進半導體的計畫。這將是日本國內首度製造三奈米製程晶片。

台積電原本想定在第二工廠製造六奈米與十二奈米等製程的半導體，但二月宣布熊本第二座晶圓廠改採三奈米製程技術生產。

日本朝日新聞報導，台積電熊本第二工廠目前仍在建設，這座工廠與已投產的台積電熊本第一工廠相鄰。

台積電熊本第二工廠原本計畫製造六奈米至十二奈米製程的半導體，月產能四點八萬片，以及規畫生產四十奈米製程的半導體。而根據新生產計畫，三奈米製程的晶片月產能為六千片。

經產省表示，大幅減少產能是為了生產更高性能的產品。經產省這次核定的內容是台積電熊本第二工廠的第一階段，台積電之後有意按日本政府的追加支援加強產能。

經產省也已認定台積電熊本第一工廠變更生產計畫。第一工廠原本計畫製造每月五點五萬片廿二奈米至廿八奈米，及十二奈米至十六奈米製程的半導體，之後將停產十二奈米至十六奈米製程的半導體，並製造每月四點五萬片廿二奈米至廿八奈米製程的半導體。

該報導提到，台積電這次更改熊本第二工廠的生產計畫，是研判人工智慧（ＡＩ）需求增加，切換成更高性能的產品。

另外，日本經濟新聞報導，經產省十六日也已核定台積電新建的工廠擬生產三奈米先進半導體為補助對象。

台積電熊本第二工廠計畫後年十二月開始生產，最終產能將視日本政府的補助金額而定。經產省已將補助金額所需的預算納入二○二七年度預算概算要求。日本政府原先規畫提供七三二○億日圓補助。「熊本電視台」報導，熊本縣知事木村敬說，該計畫將帶動新一波創造性復興，令人鼓舞。

熊本 台積 台積電

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