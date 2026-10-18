台積電熊本3奈米廠獲准補助 月產能將為6,000片

日本政府經濟產業省16日宣布，已批准台積電（2330）在九州熊本縣第二工廠生產3奈米製程先進半導體的計畫。這將是日本國內首度製造3奈米製程晶片。

台積電原本想定在第二工廠製造6奈米與12奈米等製程的半導體，但2月宣布熊本第二座晶圓廠改採3奈米製程技術生產。

日本朝日新聞報導，台積電熊本第二工廠目前仍在建設，這座工廠與已投產的熊本第一工廠相鄰。

台積電熊本第二工廠原本計畫製造6奈米至12奈米製程的半導體，月產能4.8萬片，以及規畫生產40奈米製程的半導體。而根據新生產計畫，3奈米製程的晶片月產能為6,000片。

經產省表示，大幅減少產能是為了生產更高性能的產品。經產省這次核定的內容是台積電熊本第二工廠的第一階段，台積電之後有意按日本政府的追加支援加強產能。

經產省也已認定台積電熊本第一工廠變更生產計畫。第一工廠原本計畫製造每月5.5萬片22奈米至28奈米，及12奈米至16奈米製程的半導體，之後將停產12奈米至16奈米製程的半導體，並製造每月4.5萬片22奈米至28奈米製程的半導體。該報導提到，台積電這次更改熊本第二工廠的生產計畫，是研判AI需求增加，切換成更高性能的產品。另外，日經新聞報導，經產省16日也已核定台積電新建的工廠擬生產3奈米先進半導體為補助對象。