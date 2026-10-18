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輝達執行長黃仁勳：AI疑慮很快就能化解

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

近日AI股湧現賣壓，輝達執行長黃仁勳仍抱持樂觀態度，認為AI帶來的效益很快就能化解投資人的疑慮。

黃仁勳在柏林一場活動中接受彭博記者張秀春（Emily Chang）訪問時說：「這一切都會過去，原因很簡單。」「AI將帶來重大改變，對每一個產業、每一個國家都產生非常正面的影響。這股趨勢毫無疑問會持續，而我們才剛起步。」

這番談話為晶片及AI基礎設施股動盪的一周畫下句點。費城半導體指數已連跌八個交易日，創2008年以來最長跌勢；輝達過去八個交易日也有七天下跌。投資人擔心，借款成本上升之際，龐大的AI支出能否持續。

黃仁勳仍持續看好AI市場及這項技術對整體經濟的影響。他預期，硬體鉅額投資最終帶來的報酬，將緩解市場不安。

他說：「有些消息確實讓市場起伏不定。大家都知道，消息隨時都有，但不會改變基本面。」

輝達是全球AI基礎建設的核心業者，也是最大的AI加速器供應商，這類晶片用於開發及執行AI模型。

黃仁勳 輝達 晶片

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