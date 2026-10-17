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中華電信連六年冠名贊助2026 CPBL 台灣大賽 邀全台球迷熱血應援！

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，持續以具體行動深耕台灣體育，連續六年冠名贊助中華職棒年度最高榮譽殿堂「2026 CPBL中華電信台灣大賽」！

中華電信執副林文智擔任首戰開球嘉賓，在滿場球迷的熱烈歡呼聲中投出象徵榮耀與拚搏的好球。

中華電信指出，秉持「以客戶為中心」理念，持續深耕VIP客戶經營，持續規劃豐富活動與專屬禮遇；此次特別邀請幸運的中華電信VIP客戶進場觀賽，近距離感受總冠軍戰的震撼魅力！此外，Hami Video指定方案用戶也有機會與主場啦啦隊女孩合影，完成指定任務還可領取限量贈品。

2026 CPBL中華電信台灣大賽今日（10/17）於台北大巨蛋開賽，由味全龍迎戰中信兄弟展開七戰四勝的冠軍爭奪，MOD及Hami Video CPBLTV也提供完整台灣大賽轉播，無論身在何處，都能共享台灣棒球的熱血時刻，為支持的球隊應援吶喊。

中華電信指出，日前推出「中華電信VIP會員回饋計畫｜熱血棒球台灣大賽登錄抽活動」，只要完成指定條件便有機會受邀「2026 CPBL中華電信台灣大賽」首場賽事。除專屬觀賽活動外，中華電信VIP會員還可享有專屬好禮、Hami Point點數回饋等多元禮遇，快來加入中華電信實名會員並綁定LINE「中華電信VIP電子會員卡」，隨時掌握會員權益與最新優惠，專屬好禮不漏接！

台灣大賽期間，中華電信表示，於賽前在球場舉辦活動，Ham Video全季方案訂戶有機會與主場啦啦隊女孩合影，歡迎到中華電信攤位體驗。

中華電信 台灣大賽 體育

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