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禾榮科與 GE Precision Healthcare LLC 簽署合作協議
禾榮科（7799）17日公告，與GE Precision Healthcare LLC簽署合作協議，將共同推動BNCT治療軟體應用及策略合作機會之探索。
禾榮科宣布，本公司已於10月16日與GE Precision Healthcare LLC簽署合作協議，雙方將以GE Healthcare之智能放射治療（iRT）軟體為核心，共同推動BNCT治療軟體應用及策略合作機會之探索。
禾榮科表示，本次合作有助於提升客戶應用價值，預期對公司業務發展及財務表現具有正面助益。未來將結合雙方於BNCT治療及AI醫療的技術優勢，共同拓展AI影像輔助於BNCT治療之應用，提升工作流程效率，降低客戶系統導入負擔，並提供更完整的治療解決方案。
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