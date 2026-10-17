誰說友達是半導體新兵？彭双浪大澄清：強攻AI晶片高階封裝、中介層

友達集團（2409）舉辦30周年運動會，董事長彭双浪指出，現在轉型「類控股公司」意味各事業群不再吃大鍋飯，友達已有一定業務跟半導體廠合作，「我們是最懂玻璃的！」他指出，擁有30年玻璃加工技術基礎，除玻璃基板、玻璃核心層，也考慮進入玻璃中介層，目標是成為先進封裝關鍵零組件廠商。

「友達不是要進入IC封裝業，也不是要取代台積電（2330）、日月光（3711）或矽品」彭双浪17日在運動會後接受媒體訪問時，花很多時間澄清外界對友達布局半導體封裝市場的定位，他強調友達目標是成為上述企業的關鍵零組件供應商。

他解釋，友達憑藉30年玻璃加工的深厚基礎，掌握如何在玻璃通孔、金屬化填孔、鍍膜、做上下層高精度重布線層（RDL）能力，是最懂玻璃的業者，正跟客戶合作發展玻璃基板技術。

強調高端 AI 晶片玻璃基板 先做核心層下一步瞄準中介層

他指出，友達正投入Glass Core（玻璃核心層）技術，預期在未來2~3年內成熟並進入量產。

Glass Core是先進封裝基板中以玻璃取代傳統有機材料的核心支撐層，是Glass Core Substrate（玻璃核心基板）的關鍵結構，主要用於支撐大型AI晶片封裝，改善翹曲、尺寸穩定性及高密度布線等問題。

他表示，未來AI晶片越來越大顆，傳統PCB無法符合翹曲與熱阻抗要求，玻璃基板是下一代先進封裝的共識。

市場質疑友達進軍先進封裝的雜音不少，彭双浪表示，目前AI晶片愈來愈大，先進封裝技術只有一家說了算，他強調，封裝有很多等級，Glass Core支援GPU跟CPU的是最高端的，「不是中間做電源管理IC（基板）這種」。似乎意指友達專注高階GPU及CPU晶片基板開發，批評者非此領域玩家不夠瞭解。

「友達完全具備玻璃中介層（Glass Interposer）能力！」彭双浪指出，友達也希望跨入該領域。

彈性化商業模式 正跟封測廠討論交付模式

他表示，未來友達會根據客戶的需求來選擇做哪一段，可只供應玻璃基板，也可將基板進一步加工製作成中介層，就如同過去做面板銷售，可應客戶要求以Open Cell、FOG或模組等多種交付型態一樣，友達具備全套技術能力，視客戶合作方式彈性調整商業模式。

而對於未來跟封測廠合作模式，是友達廠內做一段製程，再送到封測廠區完成，還是雙方共同在特定廠區合作，他表示目前跟客戶都在討論，目前屬於業務機密。

半導體新兵？彭双浪：擁有多年良好合作關係

他表示，外界認為友達是半導體新兵，但其實友達已有不少業務跟半導體廠建立良好合作關係。

他解釋，友達精材（AUO Crystal）已關閉太陽能業務，目前100%營收來自半導體，主要供應半導體晶圓製造製程中所需要的Tooling（設備耗材工具），包含 Tool（工具）、Substrate（基板）與 Ring（環狀耗材組件）；另外友達宇沛也提供半導體廠服務。

對於業界現在盛傳，既有面板3.5代線設備可共用於玻璃基板，他澄清，現有設備能轉做玻璃基板的比重「非常低」，意味重新投資需求高。

他解釋，玻璃具熱膨脹係數，遇熱會拉開線路位置，現在半導體客戶用的玻璃基板厚度達1.1mm，相對面板業平常用玻璃厚度0.3-0.6mm，目的就是加厚以減少膨脹與翹曲。

240億元預算支出中 半導體設備投資比例大

友達今年9月宣布與康寧進一步合作半導體先進封裝業務，雙方共同展示510 × 525mm的大尺寸玻璃核心基板樣品，市場指出該尺寸跟面板3.5代廠面板尺寸620x750mm不合。

彭双浪指出，這是依據半導體12吋（300mm）晶圓切割規格轉換最合的尺寸，同時也兼顧玻璃的熱膨脹係數特性，不是塞越多晶片越好。

而為投入玻璃基板，友達引進雷射改質鑽孔、金屬化填孔設備、測試與修補設備，他坦言今年董事會通過240億元投資預算（非資本支出）中，半導體技術開發與設備投資占比相當高，但並未揭露實際金額。