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結合AI工具強化社會韌性 國發會借鏡萬華經驗

中央社／ 台北17日電

台北市萬華「大水溝二手屋」透過物資循環，結合弱勢就業、青年培力及獨居長者居家安全檢測，疫情期間更化身緊急物資中繼站。國發會今天以此為例，探討如何結合AI數位工具與跨域資源，將地方經驗轉化為可複製的社會韌性治理模式。

國發會指出，都市老舊聚落雖然公共服務資源相對密集，但仍面臨高齡化及弱勢照顧等多元挑戰，如何透過數位應用強化社會韌性，成為區域治理的重要課題。

國發會今天舉行「區域治理－社會韌性治理溝通說明會」，邀集環境部資源循環署、經濟部中小及新創企業署、大豐環保科技、小家電維修所等機關與團隊，以萬華「大水溝二手屋」示範，探討如何串連弱勢就業、青年培力、獨居長者居家安全及鄰里互助，築起社會韌性網絡。

「大水溝二手屋」店長張貴智表示，大水溝透過回收清潔二手家具家電、提供居民平價選擇，也為弱勢婦女、無家者及中高齡者提供彈性就業管道。

此外，大水溝結合社福與長照體系，引導青少年學習家電拆解維修，並進入獨居長者及脆弱家戶進行居家用電安全檢測，將二手物資流動轉化為安全照顧、信任建立及連結服務的入口。

張貴智進一步指出，2021年萬華疫情嚴峻期間，這套日常累積的在地網絡迅速轉為緊急物資中繼站，展現應變韌性。

不過，第一線組織處理大量物資詢問、物品辨識及報價等作業，往往耗費不少人力。大豐環保科技表示，此次協助大水溝導入AI智慧辨識與數位回覆工具，透過自動化客服與維修初步評估，減輕日常作業負擔，讓第一線人員能將更多時間投入維修協調、家戶服務及弱勢陪伴。

小家電維修所共同創辦人蔡亞軒則說，目前已串聯全台約30個維修社群，並累積跨縣市交流及巡迴服務經驗；未來可透過既有網絡，將大水溝的社區服務與物資循環模式推廣至各地。

國發會表示，未來將持續盤點中央政策資源與地方實際需求的落差，搭建跨域交流及合作平台，協助將地方實踐經驗轉化為可複製的治理模式，提升台灣面對多元挑戰的社會韌性。

萬華 國發會 社會韌性

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