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台積電宣布台南蓋新廠 南市府：協助用水供電設施加快行政程序
台積電15日開法說會，宣布在台南增建一座3奈米廠，預計2028年上半年量產。台南市政府表示，與台積電保持通暢聯絡，將協助台積電取得用水、供電、公共設施，並加速各項建廠行政程序。
台積電進駐南科已完成晶圓與封測廠20座，主要布局3奈米、5奈米相關先進製程與封裝生產設施，投資金額已超過1兆8600億元，創造超過1萬1300個工作機會，加上未來將新建的3奈米廠，台南已成全球先進製程最密集的聚落之一。
經發局長張婷媛表示，黃偉哲市長主導跨局處合作，在生成式AI誕生前，台南市就已依中央提出的五缺問題，逐步解決半導體產業未來所需的土地、水電、人才等問題。
她說，以台積電南科特定區A區投資為例，市府都發局配合南科發展著手ABCDENO共七區的規畫，並在市長要求下規畫產業專用區，經內政部完成審議後交由地政局開發。
因此2025年底，當台積電建廠團隊拜訪黃偉哲市長時，市府能有把握在3個月內完成產業用地點交，並在今年年6月與台積電簽署專案設定地上權契約，讓2奈米廠能順利在安定區市府土地上開工，這也是台積電第一次在地方政府所屬的土地上建廠。
市府表示，南科台南園區115年1至8月營業額達2.34兆元，較去年同期成長33.53%。將持續盤點可供投資的產業用地與廠房資源，強化人才培育、公共設施及生活環境建設，讓台南不僅具備國際級製造能力，也能成為企業研發、營運與長期發展的重要基地。
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